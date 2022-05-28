本土恐怖主義法案 參院共和黨員阻辯論

紐約州水牛城本月14日發生10死3傷槍擊案後，眾議院通過《防止本土恐怖主義法案》。不過，參院周四表決是否對議案展開辯論時，在共和黨議員反對下，47票贊成、47票反對，未達展開辯論所需的60票門檻。

全國步槍協會大會如期舉行

反控槍的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）周四堅持得州槍擊案是「精神錯亂殺人事故」，提出槍管是將問題政治化。不過，他周四被英國天空新聞記者斯通（Mark Stone）窮追不捨，被問到「為何只有貴國發生這種事」時，克魯茲未能馬上回答，只有搖頭走開，之後說：「為什麼世界各地的人都來美國？這是世上最自由、最繁榮、最安全的國家。」

涉得州槍擊案步槍製造商退出年會

另外，尤瓦爾迪鎮槍擊案槍手用的是DDM4 V7半自動步槍，製造商Daniel Defense周四發聲明，宣布退出今年NRA年會，指出「其一款產品在尤瓦爾迪鎮被濫用來犯罪」。

（路透社/國會山莊報/NPR/CNN）