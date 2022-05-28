本土恐怖主義法案 參院共和黨員阻辯論

【明報專訊】美國最大擁槍權游說組織「全國步槍協會」（NRA）周五（27日）起舉行一連3日周年大會，在連續發生大型槍擊案的陰霾下，得州州長阿博特決定不親身出席，只以錄影發言。共和黨人堅持槍擊案跟擁槍權是兩回事，參議院共和黨人周四還阻撓了討論一項旨在打擊國內恐怖主義的法案，但在重大校園槍擊案發生後，保守派所受立法控槍的壓力正在擴大。
紐約州水牛城本月14日發生10死3傷槍擊案後，眾議院通過《防止本土恐怖主義法案》。不過，參院周四表決是否對議案展開辯論時，在共和黨議員反對下，47票贊成、47票反對，未達展開辯論所需的60票門檻。
全國步槍協會大會如期舉行
反控槍的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）周四堅持得州槍擊案是「精神錯亂殺人事故」，提出槍管是將問題政治化。不過，他周四被英國天空新聞記者斯通（Mark Stone）窮追不捨，被問到「為何只有貴國發生這種事」時，克魯茲未能馬上回答，只有搖頭走開，之後說：「為什麼世界各地的人都來美國？這是世上最自由、最繁榮、最安全的國家。」
涉得州槍擊案步槍製造商退出年會
另外，尤瓦爾迪鎮槍擊案槍手用的是DDM4 V7半自動步槍，製造商Daniel Defense周四發聲明，宣布退出今年NRA年會，指出「其一款產品在尤瓦爾迪鎮被濫用來犯罪」。