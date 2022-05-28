愛妻殉職 丈夫獻花後返家心臟病發亡

48歲的喬（Joe Garcia）是羅布小學校園槍擊案遇害4年級女教師加西亞（Irma Garcia）的丈夫，兩人自高中時代相戀，結婚24年。加西亞侄兒馬丁內斯表示，喬周四（26日）早上在亡妻的紀念現場獻花後回家，不久就倒下來，返魂乏術。他受訪說：「叔叔去給嬸嬸獻花，回來後就和全家人坐在廚房桌子旁，3分鐘後就跌倒在地。」親屬透露，喬死於心臟病發。如今兩人先後去世，他們4名分別13、15、19、23歲的子女計劃為父母分別舉行兩場喪禮。

加西亞的表姐妹奧斯汀為加西亞之死設眾籌網（https://www.gofundme.com/f/joe-irma-garcia），至香港時間今日凌晨已籌得超過210萬美元（約1648萬港元）。她寫道：「我好肯定，喬因心碎而死。失去一生摯愛……太難受了。」

死者多認識 太平紳士認屍心如刀割

在尤瓦爾迪這小鎮，49歲太平紳士迪亞斯（Eulalio Diaz Jr.）認識不少人，槍擊案後遂也格外心如刀割。當地沒有法醫，他要充當驗屍官，並在兇案現場逐一認屍。迪亞斯說，死去的老師加西亞是他中學學妹，比他低一級，其他死者他都直接或間接認識，「打開facebook接收信息，我覺察到我認識這很多孩子的父母或祖父母」。

他表示，孩子沒有身分證，沒有名牌，而且死狀不佳，因此認屍過程甚感煎熬。他盡可能為減輕家長的痛苦，按家長提供的衣著陳述、照片等去辨別孩子，可是遺體太多彈痕，有些需要做基因鑑定。

（衛報/今日美國報/路透社）