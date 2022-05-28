得州小學槍擊案 政府認警方出錯 歷時逾1小時 率先到場警員撤退待援被指違指引

官員改口 有校警駁火變無校警在場

得州公共安全部（DPS）官員周三指槍手拉莫斯（Salvador Ramos）闖入校園前，一名駐校警察曾經與他駁火，但公共安全部地區主管埃斯卡隆（Victor Escalon）周四否認。他表示，拉莫斯槍傷祖母後，於11時28分所駕汽車跌進羅布小學附近的溝渠，他其後拿槍下車，向街道對面的兩個人開槍。他隨後走近小學向建築物連開多槍，到11時40分經一道沒鎖上的門走進校內，當時並沒駐校警員在場。3分鐘後校方稱因為「區內傳出槍聲」而將學校封閉。到11時44分，有警員趕到現場，DPS發言人奧利瓦雷斯（Chris Olivarez）指有7名執法人員到場。

警封現場 趕到家長質疑何不入內救人

拉莫斯其後闖入一間課室反鎖。《紐約時報》引述警方指，在11時45分有兩名尤瓦爾迪鎮警員嘗試進入課室時中槍。警員倒地後槍手繼續開槍，其他警員後退並報告上級要求增援。警方表示，在約11時半收到報案，在接報後約90分鐘邊防人員的戰術小隊才抵達現場，並擊斃疑犯。

收報案後90分鐘 戰術小隊方到現場

校內爆發槍戰時，有聚集在校外的家長曾催促警員進校制止槍擊，一名牧師稱現場有家長哭泣，亦有人跟警察口角和動手。

大多數的大型槍擊案都在數分鐘內結束，但今次小學槍擊則歷時超過1小時才落幕。警員在事發初期被槍手擊退後，放棄繼續對付槍手，而是等候精銳部隊增援，被指有違指引。自1999年科倫拜恩高中槍擊案後，多地警方已修訂指引，率先到場警員不應等候特種部隊支援，而是盡快嘗試制服疑犯。民主黨籍眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）已要求聯邦調查局（FBI）全面調查事件。

DPS總監麥克勞（Steven McCraw）昨日在記者會上表示，在場警方指揮官不盡早進入課室、等候戰術小組到來的決定是錯誤。他透露，有人在12時03分報警，輕聲說課室內多人中槍身亡，但「仍有8至9」名學生未死。到12時47分，有學生報警，請求警方「立即」進入課室，但戰術小組要到12時50分才用鑰匙進入課室。

自從科倫拜恩槍擊案後，國會開始向校園警方提供聯邦資金，官員亦制定了保安規則。尤瓦爾迪的校區亦有保安計劃，包括有自己的警隊、社交平台監控及威脅報告系統。美國有線新聞網絡（CNN）引述紀錄指學區2019-20學年在保安方面花費逾45萬美元（約351萬港元）；2020年當地5個執法部門亦聯合參與應對校園槍擊演習，但仍未能防範今次悲劇。

（CNN/紐約時報/華盛頓郵報）