州長記招避談槍管 議員踩場轟不作為

得州是美國槍管最寬鬆的州份之一，因主導該州的共和黨人認為讓民眾帶槍才能制暴，以致即使近年發生好些大型槍擊案，例如2018年聖菲（Santa Fe）高中校園槍擊案、2019年埃爾帕索（El Paso）沃爾瑪超市射擊案，該州的槍管只變得愈見寬鬆。州長阿博特去年簽署了20餘條法例，使州民更易擁有槍械和持槍行動。例如毋須背景審查，毋須領牌或受過訓練而持有手槍。

此外該州2019年通過了40項保護校園計劃，包括增加配置校園執法人員，潛在危險學生轉介接受精神治療以防止威脅。但分析和議員指出大部分並未落實。共和黨得州參議員克魯茲（Ted Cruz）重申應該「武裝」校園制禦校園槍擊，惟這次尤瓦爾迪案的槍手卻避過了武裝警員展開殺戮。

美民認同槍禍 惟亦贊成擁槍自衛

Reuters/Ipsos周三發表民調顯示，約84%美國受訪者贊成任何槍械銷售均要通過背景審查。70%贊成當局在發現有人危害公眾安全下，可沒收其槍械。然而，儘管約65%美國受訪者認同大型槍擊案經常發生皆因易獲槍械，但是54%受訪者認為持槍是大型槍擊案中自保的最佳辦法；僅35%受訪者相信國會今年內會加強槍管法例。

（華盛頓郵報/衛報/路透社）