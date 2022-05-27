得州校園槍手fb私訊預告殺人 11歲女詐死倖存 兩教師捨身護童亡

拉莫斯當日早上先槍傷祖母，後駕車到羅布小學附近時撞車並闖入校內行兇，最終他也被擊斃。對於官員表示拉莫斯在行兇前三度在fb帖文提及其計劃，fb澄清他其實是發送私人信息給一名女孩，而非公開帖文。fb稱發生槍擊案後才注意到有關信息，公司正配合執法部門調查工作。

《華盛頓郵報》周三引述官員報道，拉莫斯在fb私人信息透露其「恐怖清單」，第一項他稱要做的是殺死住在肇事學校附近的祖母。周二早上他向祖母的臉開槍後駕着她的汽車離開，並發了第2則信息更新狀况說「我槍殺了祖母」。拉莫斯的第3則信息威脅「要槍擊一所小學」。在發送信息後不久，他就闖入涉事的羅布小學（Robb Elementary School），反鎖在一個4年級課室並槍殺在場的19名學生和兩名教師。

同學中槍流血 終失救亡

有生還者透露案發時的恐怖經歷。11歲生還學生米亞赫（Miah）的父親向《華郵》複述女兒曾提及的部分案發過程，米亞赫表示有同學中槍流血，她躺在對方身上一起扮死，最終她避過一劫，但同學失救而亡。米亞赫又表示看到教師（Eva Mireles）中槍後，手機從其手中滑落，她遂拿起報警。

米雷萊斯女兒稱，其母是英勇挺身保護學生而中槍身亡。另一名不幸跟米雷萊斯同樣因保護學生而犧牲的教師是加西亞（Irma Garcia），她的外甥在Twitter帖文指「她去世時懷裏抱着孩子，嘗試保護他們」。

歷時40分鐘 警被批應對不力

拉莫斯整個犯案過程大約40分鐘。有官員指在場警員成功「控制」着拉莫斯，直至受特訓的警員趕到現場，另有執法人員指邊防人員當時在破門遇上困難，要教職員用鑰匙開門。有案發時旁觀事件的民眾及遇害學生的家長認為，執法人員應對不力，對這類事件準備不足。

（華盛頓郵報/衛報/路透社）