世銀行長：俄烏戰爭恐釀全球經濟衰退

指中國疫情影響增長放緩

馬爾帕斯出席美國商會活動，表示預計烏克蘭與俄羅斯經濟俱將顯著萎縮，歐洲、中國和美國的經濟增長則在放緩。其中，世界第四大經濟體德國已受高能源價格顯著拖累，中國則因為新冠病毒大流行引發上海等封城，加上通脹、房地產危機，增長相對急劇放緩。至於發展中國家更受肥料缺乏損害生產，糧食存量和能源供應不足所衝擊。

馬爾帕斯說：「當我們研究全球生產總值……很難看到我們怎能避過衰退。」俄烏是糧食、植物油、化肥等主要產地，但相關供應鏈受戰事干擾，世界銀行便為此上月已把2022年全球增長預測從4.1%下調至3.2%。

與之同時烏方官員稱，俄軍正企圖掠奪烏克蘭東部頓巴斯，謀求將整個盧甘斯克州納入親俄分離分子陣地。俄軍兵分三路想包圍兩大城鎮北頓涅斯克（Sievierodonetsk）及利斯坎斯科（Lysychansk），密集炮轟頓巴斯逾40鎮，造成平民傷亡。

俄簡化烏佔區入籍手續

另一邊廂，俄羅斯周三宣布簡化佔領區扎波羅熱（Zaporozhye）與赫爾松（Kherson）居民獲取俄國公民身分手續。申請人毋須在俄羅斯居住過5年，毋須提供收入來源證明或通過俄語測試，申請後3個月內可獲批發護照。烏克蘭抗議侵犯其主權。

（路透社）

（俄軍侵烏）