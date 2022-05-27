英徵能源業「暴利稅」補助基層

800萬家庭獲6412元補助

財相辛偉誠（Rishi Sunak）周四公布，針對包括英國石油公司、荷蘭皇家殼牌等石油、天然氣企業近期因能源價格暴漲所得巨額利潤，臨時徵收25%稅收「能源利潤稅」，亦即俗稱的「暴利稅」（windfall tax）。此稅項即時生效，為期12個月預計可增50億鎊（約493億港元）稅款。

辛偉誠表示政府將藉上述稅款，以一系列總值150億鎊（約1480億港元）措施，援助約三分之一的家庭。其中逾800萬個基層用戶分7月和秋季兩期，獲發共計650鎊（6412港元）的一筆過能源補助；約800萬退休人士則可獲300鎊（2959港元）一筆過補貼；其餘英格蘭、威爾斯、蘇格蘭繳付低層級市政稅的家庭用戶，各由10月起有400鎊（3946港元）無償補助。約600萬殘障人士由9月起將獲150鎊（1480港元）耗能醫療器材補助。

儘管約翰遜政府表明為免嚇退投資而反對徵收「暴利稅」，但政府紓困壓力擴大。英國天然氣及電力市場監管機構Ofgem周二稱，基本住宅用戶能源帳單上限（energy price cap）將繼今年4月1日上調54%，於10月再增40%，致使年帳上調到2800鎊。這意味1200萬戶可能落入「燃料貧窮」（fuel poverty）。

英國受經濟增長疲弱和40年最高通脹夾擊下，市場調查公司YouGov昨發表民調，指22%英國人表示難以負擔生活開支。五成民眾報稱上月財務狀况轉壞，六成預計明年財務境况更差。

（路透社/彭博社/天空電視台）