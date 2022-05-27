日經亞洲：王岐山訪韓探路「習拜會」

《日經》分析認為，在經濟正下滑的情况下，中國國家主席習近平期望與美國保持穩定關係，以防黨內反對他尋求連任。

《日經亞洲》資深編輯中澤克二撰文引述消息人士表示，王岐山在短暫的訪韓行程中，以在美國政商界的人脈，向以美國副總統賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）為首的美方代表團發放中方已準備好對話的信號，以試探在短期未來兩國間能否作某種高級別接觸。

分析指習穩定中美關係利連任

中澤指王岐山的舉動約一周後便獲得成果：楊潔箎與蘇利文18日通電話，中澤分析認為中國向美方暗示如拜登在其「亞洲之旅」期間對台灣問題上保持克制，可換取中方在烏克蘭事宜和勸阻朝鮮核武方面某程度合作。蘇利文在通話翌日則表示：「假如拜登總統與習主席在數星期內再次會談，我將不會感到驚訝。」中澤稱台灣未在拜登訪問亞洲期間被納入「印太經濟框架」（IPEF）亦是美對北京發放的善意信號。

中澤又認為，值得關注目前美日峰會與「四方安全對話」（QUAD）峰會過後，北京是否仍尋求中美高級別接觸。他認為，在面對國內經濟突然下滑，習近平需要中美關係最少能穩定，並稱習「別無選擇」，中美關係如惡化只會讓中共黨內元老與反對派獲得反對他尋求第三度出任國家主席的「彈藥」。

（日經亞洲）