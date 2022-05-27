布林肯視華國際秩序長期威脅 闡對華政策稱不尋求新冷戰 重申對台不變

布林肯（Anthony Blinken）在智庫亞洲協會（Asia Society）主辦的活動中發表演說。演說原定5月5日發表，即在拜登訪問韓國和日本之前，但臨時因布林肯確診感染新冠病毒而押後至昨天。拜登政府上台後將中國置於其國際議程首位，稱中國是美國的全球首要競爭對手，但有共和黨人及一些外交政策觀察家抱怨，拜登上台17個月仍未公布正式對華戰略。外交政策專家則表示，俄烏危機分散了美國政府及其伙伴處理對華關係的注意力。

布林肯這次演說被視拜登政府有關中國的最全面的聲明，亦要顯示拜登政府並沒有因為俄軍侵烏而分散對中國的注意。他說中國是唯一既有意改變國際秩序，亦有經濟、外交、軍事、科技能力達成該目的的國家，指北京的願景「將令我們遠離那些令世界過去75年進步的普世價值」。

不阻擋中國擔當大國角色

布林肯的演說相較於前總統特朗普對華言論可謂不慍不火，既避談與華作「全面的全球衝突」，也沒要求各國迴避中國。他承認美國雖不能左右中國的發展軌迹，但相信能塑造中國周邊的戰略環境，以推動「開放包容國際系統」的願景。

布林肯說，「我們並非尋求衝突或新冷戰，相反我們決心避免兩者出現。我們不尋求阻擋中國擔當大國角色，也不阻擋中國或其他國家發展經濟或促進其人民的利益」，但強調捍衛全球秩序，包括國際法和協議，都能令包括中美在內的所有國家共存與合作。

國務院轄下設「中國小組」

布林肯指中國構成的廣泛威脅將為美國外交帶來前所未有的考驗，宣布在國務院轄下成立一個「中國小組」，負責協調並實施不同地區的政策以應對中國在全球的野心。

美國總統拜登周一在日本訪問時曾表示如果中國侵犯台灣，美國願意軍事干預以保衛台灣，而布林肯在演說中重申美國對台政策不變，卻指北京的脅迫與日俱增，例如企圖切斷台灣和其他國家的關係，又阻止台灣加入國際組織。他指北京在台灣周邊的行為威脅台海和平穩定。

日揆憂華成「俄羅斯翻版」

另外，《日經亞洲》周三報道，俄軍侵烏後，日本首相岸田文雄多次提及「今日烏克蘭就是明天的東亞」，擔心除非俄羅斯的侵略行為受到懲罰，否則會出現第二甚至第三個「俄羅斯」翻版，中國是其中之一。他近日接受《日經》專訪時坦言，中國強化軍力缺乏透明性的情况正在發生，日本對中國軍事活動急速擴大懷有很強的憂慮。《日經》報道，在岸田領導下，執政自民黨提出將國防開支增加近一倍。岸田對《日經》說：「鑑於國際情况改變，日本的防禦能力須從根本改善……我們修訂防衛政策文件，包括今年稍後出台的《國家安全戰略》，我想徹底加強我們的防禦能力。」

（法新社/路透社/日經亞洲）