FBI稱搗暗殺小布殊陰謀 拘ISIS成員

美國司法部周二（24日）宣布偵破這宗企圖暗殺小布殊（George W. Bush）的陰謀。被捕男子是52歲的謝哈布（Shihab Ahmed Shihab Shihab），住在俄亥俄州哥倫布市（Columbus），他被指控協助和教唆謀殺未遂，並企圖非法將外國國民帶入美國。

伊拉克漢正申請庇護 想報復攻伊決定

司法部稱，謝哈布2020年9月持短期訪客簽證（visitor visa）入境，並於2021年3月申請庇護，正在審核當中。文件顯示，FBI在謝哈布申請庇護後不久，就安排線人與他接觸，其中一名線人在去年年底和整個春季期間多次與謝哈布會晤，並暗中錄下對話。謝哈布曾告訴FBI線人，自己是ISIS前領袖巴格達迪的表兄弟，稱希望殺死前總統小布殊，「因為他應對殺害許多伊拉克人並令整個國家解體負責」，並商討如何取得武器、保安人員制服和車輛。文件指出，謝哈布和線人今年2月曾開車前往小布殊位於得州達拉斯的住所附近，並拍攝該區的出入口和周邊地區。他又被指計劃安排最少4名伊拉克籍ISIS成員從美國南部偷渡入境，以協助計劃。

FBI的聯合反恐小組周二拘捕謝哈布，同日下午提堂。

（CNN/法新社）