派對門報告未點名約翰遜 公開相片「犯聚」 批評相府領導失敗

【明報專訊】英國內閣辦公室副常務次官格雷（Sue Gray）領導的「派對門」調查報告完整版本昨日（25日）公布，批評首相府領導及判斷失敗，首相辦公室高層應為封城期間多次違規舉行派對的文化負責。報告沒點名指摘首相約翰遜，但公開多張他出席派對的相片。約翰遜昨稱願為違規派對負全責，但稱不知部分聚會違反防疫措施。報告公開前的民調顯示，三分之二受訪者表示，若格雷的報告嚴厲批評約翰遜，他就應辭職。保守黨內議員要求約翰遜下台的聲音勢再起。
格雷調查了2020年至2021年首相府和白廳舉行的16場聚會，今年1月發布12頁版本的調查報告精要，其餘部分內容由於倫敦警方調查而推遲公布，昨將完整版本提交給首相府後公開。格雷在報告說，由於政府高層出席這些違規派對，令低級官員認為自己獲允許參加，又指政府核心的高級領導層必須為這種派對文化負責。格雷稱，公眾有權期望政府權力核心有最高的行為標準，但「顯然所發生的事遠遠未達這一點」。
約翰遜稱願負全責 惟不知部分派對違規
約翰遜隨後就調查報告在國會發言，稱會為「自己監管下發生的一切負全責……但我對一些行為感到震驚」，他說不知道一些聚會違反了防疫措施。他又再次為2020年6月在首相府出席為其舉行的生日派對道歉。他因該聚會已被警方罰款。警方調查了「派對門」12個聚會，並向83人發出126張罰單。工黨黨魁施紀賢昨稱，格雷的報告顯示政府傲慢自大。
此外，英國《鏡報》周二（24日）獨家披露一宗涉違規舉行的派對細節，該派對在2020年11月17日舉行，是為時任約翰遜發言人斯萊克（ James Slack）主持最後一次新聞發布會而設。當時英國正封城，禁止不同家庭在室內聚會。報道引述消息人士稱，該派對約有30至40名職員出席，照片可見桌上擺放多支香檳和紅酒，還有零食。這張照片當日傍晚發送到一個WhatsApp群組，從該群組下午的對話，顯示這個派對早已安排，但《鏡報》指出，格雷的報告和警方都走漏這次聚會未作調查。
《獨立報》昨報道，現流傳保守黨「1922委員會」主席布雷迪已收到40封要求對首相展開不信任投票的信件。若布雷迪收到54封信，投票就會展開。