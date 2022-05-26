索羅斯：俄軍侵烏釀第三次世界大戰 恐終結文明

91歲的索羅斯（George Soros）表示，俄烏戰爭震驚歐洲，「這場侵略可能是第三次世界大戰的開始，我們的文明可能無法倖存」。他指出，與全人類息息相關的其他問題，諸如應對新冠疫情和氣候變化、避免核戰爭等，都因這場戰爭退居次位，「所以我才說我們的文明可能無法生存下去」。他說，必須動用所有資源讓戰爭早日結束，「保護我們文明最好及可能是唯一方法，就是盡快擊敗（俄羅斯總統）普京」。

指習清零政策錯誤難連任

索羅斯認為，俄侵烏並非出乎意料，「世界愈來愈陷入兩個截然不同統治體系之間的鬥爭中：開放社會與封閉社會」。他說，自美國九一一恐襲後，轉向反開放社會浪潮已開始，「高壓政權現處於優勢，開放社會被圍攻。如今中國和俄羅斯是對開放社會最大威脅」。他又批評中國的清零防疫政策是錯誤，不僅「把上海逼向公開叛亂的邊緣」，亦令中國經濟大幅下滑，甚至影響全球經濟，「隨着供應鏈中斷，全球通脹很可能演變成全球蕭條」。隨着中共二十大將在下半年召開，索羅斯稱，習近平可能因為犯下種種錯誤而無法獲得第三個任期，「即使他能連任，中共中央政治局或許不會放手讓他選擇下一屆的政治局委員」。

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）周一在達沃斯經濟論壇也談到烏克蘭戰爭，他認為西方應迫使烏克蘭接受談判，割讓領土給俄羅斯，回復到「先前的狀態」，以協助結束這場戰爭。《華盛頓郵報》指出，基辛格所指的「先前狀態」，即俄羅斯正式控制克里米亞及非正式控制烏東的盧甘斯克和頓涅茨克地區。

（衛報/路透社/CNN）

（俄軍侵烏）