槍管勢成選舉議題 槍案遺屬轟政客虛偽

過去10年3500宗大型槍擊案

美國聯邦調查局（FBI）周一（23日）發表報告指出，2021年全國30個州份共發生61宗濫射槍擊事件，造成103死140傷，較之前一年增加52.5%，更比2017年增加達96.8%，報告形容上升趨勢令人憂慮。教育雜誌Education Week指出，在周二得州小學槍擊案前，美國今年共發生26宗致死傷校園槍擊案，造成包括5名學生在內6人死亡。

周二的槍擊案正值得州舉行中期選舉初選投票日。《紐約時報》指出，種族、移民和墮胎等問題上的政治分歧已撕裂得州和美國，今次大型槍擊案正加深全國有關槍管法律和武器氾濫的政治辯論。

美國總統拜登在本月15日紐約州水牛城槍擊案後表示，他在槍管上「沒有太多行政措施可採取」，將說服國會重研立法。2013年4月的「曼欽—圖米」（Manchin-Toomey）槍管議案因大部分時任共和黨議員反對，未能在參議院通過，此後立法槍管一直沒有多大進展。

在2018年佛州帕克蘭市校園槍擊案中痛失17歲兒子的奧利弗（Manuel Oliver），對周二的得州槍擊案感到「非常震怒」，表示政客雖然通常會在事後送上慰問，但他指「家屬們不需要你們（政客）的好心，他們需要的是他們的孩子，但孩子已不在」。今次案發得州尤瓦爾迪羅布小學的生還學童家長伊夫琳（Evelyn）表示，她們一家3口從墨西哥移民到得州，如今已不想9歲兒子繼續在危險的美國上學，期望回鄉。

（霍士新聞/華盛頓郵報/紐約時報/路透社）