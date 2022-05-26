語障遭欺凌多年 成年後即買行兇槍械

曾盼參軍 唯一原因「可殺人」

自稱在8年級（相當於香港中二）時是拉莫斯最好朋友的加西亞（Stephen Garcia），形容對方是最友善的孩子，但亦很害羞，在校時遭很多人嚴重欺凌，包括網上和現實中。拉莫斯的表姊妹米婭（Mia）稱讀中學時，有人會嘲弄他口齒不清，他之後會向祖母表示不想上學。

小學時已認識拉莫斯的瓦爾德斯（Santos Valdez Jr.）憶述，拉莫斯曾稱因貪玩，所以割花自己的臉。他又說，拉莫斯有時會在晚上和朋友四處駕車游走，並用氣槍射人。拉莫斯的高中同學雷耶斯（Nadia Reyes）稱，拉莫斯和其他人的友誼都很短暫，曾看過他和其他學生打架，又曾表示希望加入海軍陸戰隊，唯一原因是「可以殺人」。

與母關係欠佳 數月前搬到祖母家

舊鄰居稱，拉莫斯跟其母相處欠佳，問題在他長大後惡化，曾驚動警察上門。他又指拉莫斯的母親有濫藥問題，數月前拉莫斯搬到鎮上另一邊、其祖母的家生活。

拉莫斯在其Instagram（Ig）帳戶有多張槍械照。瓦爾德斯表示，兩人最後一次聯絡是在槍擊案發生前兩小時在Ig傳信息。加西亞在槍擊案後搜尋新聞時發現拉莫斯的名字，直言感到非常傷心，因從未想過他會傷害人，但認為對方需精神問題上的協助。

（華盛頓郵報/紐約郵報）