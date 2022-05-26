得州18歲槍手反鎖課室殺21師生 拜登稱「大屠殺」 促化悲痛為行動加強槍管

疑犯槍傷祖母後駕車至案發小學

這宗震驚全美的校園槍擊發生於當地時間周二上午約11時半，當局指18歲疑犯拉莫斯（Salvador Ramos）最先槍傷其祖母，之後駕車離開現場，後來在羅布小學（Robb Elementary School）附近撞車。得州公共安全部警長埃斯特拉達（Erick Estrada）向CNN表示，身穿避彈衣、手持步槍的槍手走出撞毁的汽車後，曾有3名警員與他駁火，但未能阻止拉莫斯闖入學校。

羅布小學設有二至四年級，學生年齡介乎7至10歲。CNN引述資料指該校2020-21學年有535名學生，近九成是拉美裔。事件中死者包括19名兒童及兩名教師，得州公共安全部發言人奧利瓦雷斯（Christopher Olivarez）表示，所有死者都在同一個課室遇害。他指槍手走進一個4年級學生課室後把門鎖上，然後向課室內師生開槍，槍手一直逗留在該課室，直至被到場的邊防人員擊斃。

10歲女童圖致電報警即遭槍殺

美國媒體在槍擊案發生後報道部分遇害者的身分，其中4年級10歲女童阿梅列雷（Amerie Jo Garza）嘗試報警時被拉莫斯槍殺。其祖母阿雷奧拉（Berlinda Irene Arreola）指孫女因為自己與同學求助而英勇犧牲，她憶述當局及生還者向她表示：「槍手闖進後向孩子稱『你們都要死』。她（阿梅列雷）拿着手機撥打911。他（槍手）不是搶去或破壞手機，而是開槍殺死她。她就坐在她最好的朋友旁邊，她的好友渾身是她（阿梅列雷）的血。」

尤瓦爾迪紀念醫院發言人稱有13名兒童及一名40多歲男子接受治療，聖安東尼奧另一間醫院亦在Twitter貼文表示接收了一名兒童及一名66歲女子，後者情况危殆。《紐約時報》引述有官員指該婦人或為槍手的祖母。

CNN引述執法人員報道，由於尤瓦爾迪鄰近墨西哥，而海關及邊境保衛局（CBP）是該區最大的執法機構，故亦派出逾20人到場協助。行動中一名CBP探員頭部中槍，但子彈沒打穿頭部，情况穩定。得州州長阿博特（Greg Abbott）稱槍手相信被在場跟他對峙的警員擊斃，事件中另有兩名警員中槍，但傷勢不嚴重。

10年來美國最嚴重校園槍擊案

今次是自2012年12月康湼狄格州桑迪胡克小學26死（其中20名學生）槍擊案以來，美國最嚴重的小學校園槍擊事件，若連同其他公共學校和大學計算，今次則是美國歷來第5嚴重的校園槍擊案。

每當發生槍擊案後，美國社會都再掀起新一輪呼籲加強槍管的示威，但往往受共和黨議員政客帶頭阻撓。總統拜登周二晚在白宮就槍擊案發言，稱這是另一場大屠殺，他說：「以天主之名，我們什麼時候才將抵抗擁槍游說團體……是時候了，全國公民、每名父母都要化悲憤為行動，我們必須對每位民選官員明確表達：行動的時候到了。」兩名民主黨籍前總統奧巴馬和克林頓亦呼籲推動槍管。

（路透社/法新社/CNN/BBC/紐約時報）