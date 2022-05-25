日本半通關首迎遊客 首天7美國客入境 小型團試行防疫機制

【明報專訊】日本上周宣布本月試行容許來自4國的小型旅行團入境後，昨日（24日）迎接首個旅行團，連同這7名來自美國的旅客在內，本月底前會有美國、澳洲、泰國及新加坡共計15團約50人到埗，在12個縣觀光，最長停留8日7夜。政府將藉此驗證防疫措施及一旦染疫的安排，進一步完善訪日遊客往來的環境。
月底前50人到埗 來自美澳泰星
首批7名美國旅客中，6人來自夏威夷、1人來自洛杉磯，昨日傍晚抵達成田機場，之後將分成兩組，在日本旅行社導遊陪同下，遊覽櫪木縣的世界文化遺產日光東照宮、岐阜縣白川鄉、岩手縣花卷溫泉和長野縣善光寺等景點。第二批及之後參加試行計劃的旅客將於今日至周六（25至28日）入境。雖然他們遊覽、住宿和用餐地點僅涉及12個縣，但乘搭國內航班和新幹線列車等時，將會途經其他地區。
按照當局規定，入境旅客必須接種3劑新冠疫苗，並提交醫療保險證明。根據日本外務省網頁，日本列出的疫苗清單暫未包括科興及國藥。日本政府將透過今次試行計劃，確認行程中的口罩防疫措施、一旦有旅客確診後的醫療機構聯絡機制等。有關結果將由觀光廳彙總成指南，敦促住宿設施和旅行社使用。
日本自2020年新冠疫情爆發後封關，今年3月起容許商務旅客、技術實習生和學生入境。政府上周宣布進一步放寬入境限制，6月1日起單日入境人數上限由1萬增至2萬，並按國家或地區的感染比率分為紅、黃、藍3個級別的入境檢疫措施，其中來自風險最低的「藍」級地區者，即使未接種加強劑疫苗，入境也毋須檢測及隔離。當局預計本周內公布3個級別內的國家地區名單。
日本商界不滿入境限制
縱使首相岸田文雄聲稱要「實現和其他七大工業國集團（G7）一樣順暢入境」，但日本遲遲未全面開放外國遊客到來，令國內商界不滿，日本經濟團體聯合會會長十倉雅和本月9日在記者會說：「許多日本人在黃金周假期到國外旅遊，但日本仍然不允許外國人到日本旅遊。互惠是全球普遍做法。」