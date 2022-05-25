《時代》百大影響力人物 澤連斯基普京上榜

拜登為澤連斯基寫評語

《時代》百大人物分為5類，包括藝術家、創新者、巨頭、領袖、標誌人物及先驅者。在領袖類別中共有23人上榜，包括普京、澤連斯基、拜登、中國國家主席習近平、韓國新任總統尹錫悅和德國總理朔爾茨等。拜登在評語中表示，對正為家園和自由而戰的烏克蘭人民而言，澤連斯基是一位配得上他們勇氣和堅韌的領袖。他自言每次跟澤連斯基談話，都能從其聲音中聽出「不屈不撓的決心」，「他深信自己對人民的責任，每天都履行領導國家度過這個黑暗和艱難時刻的莊嚴責任」，並指澤連斯基啟發自由世界的國家，比起以前更團結、更有決心和更堅定。

普京的評語由正在監獄服刑的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）撰寫，他將鴨子測試（duck test；指通過觀察事物的慣常行為來識別該事物）的原理套用在普京身上，批評普京破壞獨立媒體、組織政治暗殺、堅持帝國幻想，因此他是能在21世紀歐洲中心製造一場血腥屠殺的瘋子。至於世界如何阻止這個擁有軍隊、核武且是聯合國安理會成員的邪惡瘋子，仍有待解答。

納瓦爾尼評普京「能製造屠殺的瘋子」

《時代》總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）表示，影響力可以是好或壞，今年名單兩極化，他形容普京是殘酷戰爭背後的獨裁者，澤連斯基則成為分裂時代的罕見英雄人物。

（時代）

（俄軍侵烏）