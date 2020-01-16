QUAD針鋒相對 中俄戰機繞日「示威」 峰會聲明未點名 難掩責俄遏華意味

【明報專訊】由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD），昨於日本東京的首相官邸舉行峰會，會後聯合聲明雖沒點名中國，但劍指中國意味濃厚。聲明提到，美日印澳4國「強烈反對任何旨在改變現狀和加劇區內緊張局勢的脅迫、挑釁或單邊行動」，日本首相岸田文雄表明絕不能允許類似俄羅斯入侵烏克蘭的事件在印太地區發生。峰會聲明同時提出被指針對中國的衛星監控非法捕魚倡議，以及被指要抗衡中國「一帶一路」的基建支援與投資項目。峰會同日有中俄軍機環繞日本周邊上空飛行，日方質疑屬挑釁。
QUAD峰會聚焦印太地區議題，被視為抗衡中國的影響力。今次是QUAD繼去年9月後第二次舉行面對面的峰會，與會領袖包括岸田文雄、美國總統拜登、印度總理莫迪，及新上任的澳洲總理阿爾巴內塞。
日揆：絕不允「用武力改變現狀」
會後聲明措辭謹慎，未直接提及中國與日俱增的軍事實力，只把俄軍侵烏形容為「在烏克蘭發生的悲慘衝突」，而沒提4國共同立場，以免與俄關係密切、拒絕譴責莫斯科的印度尷尬。岸田會後表示4名領袖就烏克蘭局勢對印太地區的影響作坦誠討論，又指俄軍侵烏「動搖國際秩序的基礎」，「我們決不允許在任何地區、特別是在印太地區，以武力單方面改變現狀」。
倡議衛星監控「打擊非法捕魚」
QUAD峰會聲明延續上述論調，表明「強烈反對」任何旨在改變現狀和加劇區內緊張局勢的脅迫、挑釁和單邊行動，例子包括為爭議地物（disputed features）軍事化、危險使用海岸防衛船舶和「海上民兵」，以及擾亂別國離岸資源開發活動的動作。為呼應這點，QUAD提出攸關海洋安全的「印太海域意識伙伴關係」（IPMDA）新倡議，通過向周邊國家提供衛星信息以打擊非法捕魚，被認為是針對中國。
《金融時報》指倡議旨在協助印太國家提升海上能力應對人口販運或武器走私、非法捕魚，以及被指表面上從事商業捕魚但實為「海上民兵」的中國漁船。
與此同時，峰會聲明提到QUAD未來5年向印太地區提供逾500億美元（3900億港元）的基建支援與投資，亦有意支援面臨債務問題的發展中國家。日本共同社形容，此舉旨在抗衡中國「一帶一路」倡議。
北京批美對台政策玩文字遊戲
中國外交部發言人汪文斌昨回應QUAD峰會稱，有關國家「搞小圈子挑動陣營對立，才真正威脅構建和平、穩定、合作的海洋秩序」。他另外回應拜登否認美國對台政策有變的說法，批評美方「費盡心機在一個中國原則問題上玩弄文字遊戲」，警告或會「給中美關係造成難以挽回的後果」。拜登前日被問及會否在北京攻台時願意武力介入捍衛台灣時答「會」，更稱是「已作出的承諾」，被質疑偏離美方傳統的「戰略模糊」對台政策。
中俄轟炸機繞飛 日視挑釁
峰會舉行同日，日本防衛省指中俄空軍總共4架轟炸機當天以共同編隊繞行日本周邊，日方航空自衛隊戰機緊急升空監視。日本放送協會（NHK）分析，中俄軍機聯合繞行日本周邊上空具有牽制QUAD的意圖，防相岸信夫也指中俄此舉很可能是兩國選在QUAD峰會的時機作出挑釁。
新華社昨報道，根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，兩國空軍昨在日本海、東海、西太平洋海域上空作例行聯合空中戰略巡航。俄國防部的聲明則確認，參與巡航的包括俄軍「圖-95」MS型轟炸機和解放軍「轟-6K」轟炸機，同時強調沒侵犯他國領空。
美官員：東海南海問題 俄中一線
西方媒體關注「轟-6」和「圖-95」都是中俄現役的可攜核轟炸機。華府官員向《金融時報》表示，這次戰機行動顯示中國在印太地區持續與俄作軍事合作，事件也反映俄羅斯「會在東海和南海問題上站在中國一邊，而非其他印太國家」。