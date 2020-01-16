QUAD針鋒相對 中俄戰機繞日「示威」 峰會聲明未點名 難掩責俄遏華意味

QUAD峰會聚焦印太地區議題，被視為抗衡中國的影響力。今次是QUAD繼去年9月後第二次舉行面對面的峰會，與會領袖包括岸田文雄、美國總統拜登、印度總理莫迪，及新上任的澳洲總理阿爾巴內塞。

日揆：絕不允「用武力改變現狀」

會後聲明措辭謹慎，未直接提及中國與日俱增的軍事實力，只把俄軍侵烏形容為「在烏克蘭發生的悲慘衝突」，而沒提4國共同立場，以免與俄關係密切、拒絕譴責莫斯科的印度尷尬。岸田會後表示4名領袖就烏克蘭局勢對印太地區的影響作坦誠討論，又指俄軍侵烏「動搖國際秩序的基礎」，「我們決不允許在任何地區、特別是在印太地區，以武力單方面改變現狀」。

倡議衛星監控「打擊非法捕魚」

QUAD峰會聲明延續上述論調，表明「強烈反對」任何旨在改變現狀和加劇區內緊張局勢的脅迫、挑釁和單邊行動，例子包括為爭議地物（disputed features）軍事化、危險使用海岸防衛船舶和「海上民兵」，以及擾亂別國離岸資源開發活動的動作。為呼應這點，QUAD提出攸關海洋安全的「印太海域意識伙伴關係」（IPMDA）新倡議，通過向周邊國家提供衛星信息以打擊非法捕魚，被認為是針對中國。

《金融時報》指倡議旨在協助印太國家提升海上能力應對人口販運或武器走私、非法捕魚，以及被指表面上從事商業捕魚但實為「海上民兵」的中國漁船。

與此同時，峰會聲明提到QUAD未來5年向印太地區提供逾500億美元（3900億港元）的基建支援與投資，亦有意支援面臨債務問題的發展中國家。日本共同社形容，此舉旨在抗衡中國「一帶一路」倡議。

北京批美對台政策玩文字遊戲

中國外交部發言人汪文斌昨回應QUAD峰會稱，有關國家「搞小圈子挑動陣營對立，才真正威脅構建和平、穩定、合作的海洋秩序」。他另外回應拜登否認美國對台政策有變的說法，批評美方「費盡心機在一個中國原則問題上玩弄文字遊戲」，警告或會「給中美關係造成難以挽回的後果」。拜登前日被問及會否在北京攻台時願意武力介入捍衛台灣時答「會」，更稱是「已作出的承諾」，被質疑偏離美方傳統的「戰略模糊」對台政策。

中俄轟炸機繞飛 日視挑釁

峰會舉行同日，日本防衛省指中俄空軍總共4架轟炸機當天以共同編隊繞行日本周邊，日方航空自衛隊戰機緊急升空監視。日本放送協會（NHK）分析，中俄軍機聯合繞行日本周邊上空具有牽制QUAD的意圖，防相岸信夫也指中俄此舉很可能是兩國選在QUAD峰會的時機作出挑釁。

新華社昨報道，根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，兩國空軍昨在日本海、東海、西太平洋海域上空作例行聯合空中戰略巡航。俄國防部的聲明則確認，參與巡航的包括俄軍「圖-95」MS型轟炸機和解放軍「轟-6K」轟炸機，同時強調沒侵犯他國領空。

美官員：東海南海問題 俄中一線

西方媒體關注「轟-6」和「圖-95」都是中俄現役的可攜核轟炸機。華府官員向《金融時報》表示，這次戰機行動顯示中國在印太地區持續與俄作軍事合作，事件也反映俄羅斯「會在東海和南海問題上站在中國一邊，而非其他印太國家」。

（法新社/共同社/金融時報/韓聯社）