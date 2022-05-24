殺烏平民 21歲俄兵囚終身

希希馬林被控在俄軍侵烏頭幾天，在東北部的蘇梅（Sumy）地區射殺一名62歲手無寸鐵的平民，他上周受審時認罪，並請求死者遺孀原諒。法官阿加福諾夫（ Serhiy Agafonov）昨稱，希希馬林是執行上級的命令殺人，「鑑於其所犯的罪行是危害和平、安全、人類和國際法律秩序……法院認為不可能對希希馬林判處有期徒刑」。

美研派特種兵護基輔使館

此外，《華爾街日報》周日（22日）引述美國官員報道，美國軍方和外交官正研究提出派特種部隊到烏克蘭首都基輔，以保護最近重開的美國大使館。拜登政府一方面避免提升在烏克蘭戰區的軍事存在，但另一方面又擔心當地美國外交人員的安全，因此上述計劃將迫使政府在兩者之間權衡輕重。

美國官員稱，有關建議尚未提交給總統拜登，但即使拜登批准，特種部隊也只會專注加強美國大使館的防衛和安全。目前美國國務院將駐基輔大使館的保安，交由外交安全局一個警衛團負責。但在國防部和國務院初步擬定的新計劃下，可能派出數十名特種兵加強大使館安全，或在有需要時隨時部署。官員們還考慮恢復海軍陸戰隊的警衛支隊，即正常情况下在全球美國大使館提供保安。

拜登一直表明不會派兵進入烏克蘭，但國務院最近已開始倚重美軍保護駐當地外交人員的安全，本月8日，美國駐烏克蘭大使館臨時代辦克維恩（Kristina Kvien）率領外交團隊返回基輔，他們由來自北卡羅來納州布拉格堡聯合特種作戰司令部的特種部隊護送，是自俄軍侵烏以來首有美軍進入烏克蘭。

法部長：烏入歐盟需時15年

另一方面，法國為烏克蘭希望迅速加入歐盟潑冷水。法國歐洲事務部長博納（Clement Beaune）周日受訪說：「我們必須誠實，若說烏克蘭6個月或一兩年內就能加入歐盟，那是說謊。這可能需要15至20年」。

（華爾街日報/法新社）