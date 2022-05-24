英猴痘倍增現社區傳播 比利時患者強檢21日

目前全球已接獲超過180宗確診及懷疑猴痘病例，至周一未有死亡個案。英國累計有56宗病例，最少一名病童正在深切治療部留醫，其餘大部分都是曾參與同性性接觸的年輕男性。UKHSA更新指引，建議猴痘患者的密切接觸者應自我隔離21天，比新型冠狀病毒防疫措施更嚴格，另外會提供疫苗接種。UKHSA的指引又稱，這些密切接觸者應避免接觸免疫力低人士、孕婦和12歲以下兒童，因為他們出現重症和死亡風險較高。UKHSA提到，受感染風險較高者，包括會接觸到患者爆破皮膚或體液者，例如同住者、性伴侶或共用針筒者，中度風險者包括一般肌膚接觸者，例如同坐的士或飛機鄰座乘客，又或是有病徵患者一米內沒有穿個人防護裝備者。

英專家料下周病例大增

英國天空新聞周日報道，隨着歐洲和美國不斷報告新的猴痘病例，專家警告英國將面臨猴痘病例「顯著增加」。英國性健康和愛滋病協會主席迪斯納普（Claire Dewsnap）說：「最讓我擔心的是，歐洲多地都有猴痘感染病例，這意味着疫情已經蔓延，猴痘病毒已經在普通人群中傳播，而掌握這些人的聯繫方式是一項艱巨的工作。在未來兩到三星期，確診病例數可能會很高。」她警告，「我肯定下星期的病例數會大幅上升」。

同志、非裔被針對 聯國憂加劇污名化

猴痘在中非和西非較常見，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、臉部和身體大範圍皮疹等。近期在歐美多宗猴痘個案是同性戀或雙性戀男性，聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）稱部分相關報道針對非洲人以及同性戀或跨性別人士，充斥種族主義和「恐同」言論，不僅加劇「污名化」，也會對當局因應日益嚴重的疫情帶來影響。世衛強調，猴痘是透過密切接觸傳播，不限於性接觸。

（法新社/英國每日郵報/衛報/世衛網站/BBC）