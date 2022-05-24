澳總理阿爾巴內塞：對華「不會大變」

「是中國變了，不是澳洲」

雖然上周六的大選點票尚未完成，但中間偏左的工黨在下議院151席中已獨取75席，還差1席就取得議會多數，可單獨執政。為了趕得及代表澳洲出席「四方安全對話」（QUAD）峰會，阿爾巴內塞（Anthony Albanese，前譯阿爾巴尼斯）昨晨在首都堪培拉宣誓履新。他就職後首次會見傳媒，表示澳洲與中國的關係將依然「艱難」，說：「是中國變了，不是澳洲，澳洲應該一直秉持我們的價值觀，我領導的政府將如是。」不過，他同時表示，前朝政府在國家安全議題上「玩政治」導致中澳關係愈走愈遠，新政府不會這樣做，說：「我們應該做的是，把澳洲利益放在優先，但不是試圖拿國家安全玩政治。」

上屆莫里森政府被指採取針對中國政策，包括禁止中國企業參與澳洲5G基建、呼籲調查新冠病毒源頭，以及多番質疑中國勢力滲透干預澳洲內政等，而中國則加徵澳洲產品關稅或實施禁令，兩國關係處於低谷。有專家認為，阿爾巴內塞將維持對華強硬立場，但會倚重地區外交，來制約北京在印太地區的影響力。澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）高級研究員麥格雷戈（Richard McGregor）認為，澳洲新政府不會「重置」對華關係，說：「QUAD會進一步加強對華強硬政策，而他（阿爾巴內塞）第二項工作是太平洋島國論壇，就在中國（國務委員兼外長）王毅到訪此區之後……這關乎競爭」。

（路透社/法新社/澳洲廣播公司）