美公布「印太經濟框架」 13國佔全球四成GDP

拜登昨宣布啟動IPEF說：「這個框架是項承諾，與我們在這地區的親密朋友和伙伴合作應對最重要的挑戰，以確保21世紀經濟競爭力。」IPEF的13國領袖發表聯合聲明稱，它們共同致力建立「自由、開放、公平、包容、相互聯繫、有彈性、安全和繁榮的印太地區」，強調加深伙伴之間的經濟接觸，對持續增長、和平與繁榮至關重要。

非自貿協定 未納大陸台灣

自從前總統特朗普退出《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），美國在印太地區缺乏經濟參與的支柱，讓中國有機會擴張影響力。美國商務部長雷蒙多昨表示，啟動IPEF標誌着美國在區內恢復經濟領導地位的重要轉折點，並為印太國家提供替代中國處理這些關鍵問題的方法。拜登希望IPEF能提高全亞洲在環境和勞工等的標準，美國官員稱，創始國將共同商討希望遵守哪些和如何執行標準等。

白宮國家安全顧問蘇利文周日稱，台灣未被納入IPEF，但強調美國正尋求深化與台灣的經濟伙伴關係。他其後在簡報會稱，納入新成員程序將是未來幾周「初步討論的一部分」，「總體來說，中國將適用於這程序」。

稱維持平衡 星撐華入CPTPP

另外，新加坡總理李顯龍在昨日刊登的《日本經濟新聞》專訪中表示，新加坡有意加入IPEF，同時支持中國加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP，前身為TPP）。李顯龍稱，希望與日本在內等一系列國家培養關係和維持平衡，不會過度依賴任何一方。他表示，拜登提出IPEF顯示出寶貴信號，即其政府認識到亞洲經濟外交的重要性，但稱IPEF不能完全取代CPTPP，稱IPEF不是自貿協定，而是框架，只反映「他們在與該地區有關項目上合作的意圖」。

（法新社/路透社/日本經濟新聞）