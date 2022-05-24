「戰略模糊」愈見「清晰」 備戰舉動愈見具體

「戰略模糊」是指1979年美台斷交後歷屆華府在協防台灣問題上的立場，刻意拒絕表態說明台灣如面對大陸動武時，會否得到美國支援防衛。這構想的背後邏輯是「雙重威懾」（double deterrence），即北京難以確定華府會否袖手旁觀而不敢攻台，台北則憂慮美軍拒絕支援而不敢單方面宣布獨立（符合美國「一中政策」）。

隨着北京的軍事力量不斷上升，美國戰略決策圈對「戰略模糊」漸有質疑，智庫外交關係協會主席哈斯（Richard Haass）在2020年《外交事務》合著文章建議改採「戰略清晰」（strategic clarity），激發不少爭論。《金融時報》同年曾報道，特朗普政府內部有過相關討論，結論是更清晰強調對台承諾，但仍會避免任何可被詮釋為攻台藉口的動作。

拜登去年10月也曾惹起類似爭議，他在答問節目被問及會否「承諾保護台灣」時答「會」，其後被主持追問一旦北京攻台，美國會否協防台灣，他再次答道：「會，我們有這樣做的承諾。」說法惹來偏離「戰略模糊」的爭議後，白宮發言人澄清對台政策「沒有改變」。但隔約7個月，拜登的發言再掀類似風波。

智庫大西洋理事會專家克洛寧（Matthew Kroenig）與一些美國學者認為，華府早已逐漸走近「戰略清晰」，他接受半島電視台訪問時表示，拜登的說法是否失言並不重要，畢竟一旦戰爭發生，華府會否決定介入跟既有的正式政策不會有太大關係，但拜登的說法足以助外界釐清他對台灣的想法。

華學者：模糊政策仍在 美為台海備戰

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則向中央社稱，「極重大的政策變更只講一次不算數」。他認為美國對台基本政策還是戰略模糊，但美國以至其他區內國家的動作（例如美英澳的AUKUS同盟）針對台海萬一爆發戰爭所做的備戰舉動愈見具體，目的就是威懾，若威懾不成則是備戰。他說：「（美國）還沒決定一旦台海戰爭去不去打仗，但準備總是要做的。也不是戰略模糊『就永遠模糊』。」

明報記者