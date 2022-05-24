拜登稱願武力衛台 京警告「勿低估決心」 白宮澄清政策沒變 台：感謝堅若磐石承諾

指大陸軍機擾台「玩火」

拜登昨在記者會上，被問到若中國大陸攻台，美國「是否願意（willing）武力介入捍衛台灣」，拜登回答：「是」（Yes），「那是我們已作出的承諾」，他表示，美國認同「一中」政策，但認為「動武奪取的想法確實不適當」，會擾亂整個地區，一如發生在烏克蘭的行動。拜登還就中國近年軍機飛近台島及軍演等的軍事挑釁作出警告，說中國「已經在玩火」。他表示預期中國不會試圖武力奪取台灣，但取決於國際社會有多大反對，使中國等不會誤會容許如俄軍攻烏的侵略行為。

一如去年8月和10月的類似情况，白宮官員隨即強調美國對台政策無變，稱總統重申一中政策和按《台灣關係法》承諾供應武備給台灣自衛，而非派兵。白宮昨發表的美日峰會聯合聲明亦表示，美日領袖對台「基本立場不變」，「重申台灣海峽安全穩定的重要」是國際社會安定繁榮不可或缺的一部分。兩人鼓勵和平化解台海問題。但分析質疑，美國實際上已逐漸偏離「戰略模糊」（strategic ambiguity，見另稿）。

美日峰會聲明：對台立場基本不變

台北外交部歡迎感謝拜登和華府「重申堅守對台灣堅若磐石的承諾」。中國外交部發言人汪文斌回應稱，中方對美方言論表示強烈不滿和堅決反對，強調在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地，「任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力……中方將採取堅定行動維護自身主權和安全利益，我們說到做到」。一名日本官員向《金融時報》表示，不清楚拜登說法是否刻意，但如果信息能威懾中國，日方會正面看待。

不同於中方堅持的「一中原則」，美國在對台問題上奉行「一中政策」，據美國國會研究處（CRS）報告，其指引規範包括1979年《台灣關係法》、中美三項聯合公報以及列根政府1982年向台灣作出的「六項保證」。

儘管美國在1979年《中美建交公報》承認（recognize）「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，但仍保留與台灣的非官方往來。按美方一中政策的詮釋，美方只稱「認識到」（acknowledge）陸台各自的「一中」 立場，但沒有承認中華人民共和國對台灣的主權，同時沒有承認台灣是主權國家，而是認為台灣地位「未定」（undetermined）。

CRS報告指出，《台灣關係法》並無要求美國在台灣受大陸侵略時出兵，表明美方政策是維持這樣做的能力，以營造對台政策上的戰略模糊。美國在1980年終止與台灣的共同防禦條約，但維持與台灣的安全合作，最主要是通過軍售。

美支持日本安理會入常

分析認為，拜登此行重點繫於與盟友協力遏止中國在印太的影響力，包括中國在台灣附近和日本控制的東海島鏈附近的活動。美日領袖昨稱，中國「愈來愈多違反國際法的強制行為」，同意監視中國海軍活動及中俄軍演，強烈反對「嘗試憑藉實力改變在東海和南海現狀」。岸田獲美國支持加強防衛能力，兩國確認「有必要盡快加強日美同盟的威懾力和應對能力」。日本另獲美國支持在聯合國改革下，與中俄美法英同列安理會常任理事國。

（綜合報道）