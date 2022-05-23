俄軍航太研究院火災惹揣測 專家料烏克蘭及西方出手 阻遏普京

變電站起火 沒波及其他建築無傷亡

俄羅斯緊急部門的莫斯科地區分部表示，火災於前天上午約9時在設施的一個變電站發生，在一小時內已被撲滅。Aviagrad Zhukovsky指火場面積約300平方呎，而變電站跟研究院的主要設施的所在位置分開，相信沒波及其餘建築。

俄「航空之父」成立 助研戰機火箭

TsAGI在1918由茹科夫斯基（Nikolay Zhukovsky）成立，他被稱之「俄羅斯航空之父」，研究院所在的城市亦是以他命名。研究院自1994年起成為國家研究院，其網站指這是全球最大的科研中心，協助研發下一代噴射客機，例如新型伊留申-96（IL-96）和圖-204（Tu-204）。英國《每日郵報》則指研究院對研發蘇-27、米格-29、米格-31戰機及各種火箭很重要。

這次火災原因未明，但自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國境內有不同設施都發生包括火災等事件。例如上月21日在特維爾（Tver）一所俄國導彈設計研究所起火，導致22名官員及設計人員死亡；同月25日俄國東部濱海邊疆區烏蘇里斯克（Ussuriysk）一個空軍基地起火；5月1日距離克里姆林宮30分鐘路程的城市梅季希（Mytishchi）有油庫起火。

美國喬治城大學外交學院教授倫敦（Douglas London）本月12日在《外交政策》（Foreign Policy）撰文，認為可能是烏克蘭和西方國家在俄境內展開破壞活動，藉此阻遏普京的大殺傷力武器的「邊緣策略」。他舉例指別爾哥羅德一座鐵路橋的路軌上月被破壞，行動沒造成傷亡但中斷了前往頓巴斯的補給線，為俄軍行動造成嚴重影響。不過他亦指類似行動或有反效果，若執行不當或過於激進就會成為一種挑釁，為普京提供行動升級的藉口，以及爭取俄國內支持的論述。

（Newsweek/每日郵報）

（俄軍侵烏）