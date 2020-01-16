阿爾巴內塞就任澳總理 明赴QUAD峰會

誓除「應對暖化落伍者」惡名

工黨雖然成為國會最大黨，但點票未完成，澳洲的電視台昨指工黨仍欠4至5席才能達到單獨執政所需的76席，意味最終或要與小政黨或獨立議員合組政府。阿爾巴內塞（Anthony Albanese）聲言要重新調整澳洲與世界的關係，及消除澳洲在應對氣候變化方面的「落伍者」惡名。他周一會在總督府宣誓就任第31任總理。澳洲天空新聞報道，除了阿爾巴內塞及華裔的黃英賢（Penny Wong）外，馬勒斯（Richard Marles）、加拉格爾（Katy Gallagher）和查默斯（Jim Chalmers）亦分別會宣誓就任防長、金融部長和財長。

澳媒：將提4.7億澳元援東南亞計劃

翌日阿爾巴內塞及黃英賢會到日本出席QUAD會議。阿爾巴內塞說他在會後將分別與美國總統拜登、日本首相岸田文雄及印度總理莫迪單獨會談。澳洲天空新聞昨報道，阿爾巴內塞會在QUAD會議提及一項為期4年、價值4.7億澳元的東南亞援助計劃，並將向QUAD領袖表示「他們在澳洲有強大的合作伙伴，澳洲期望和其朋友合作。」

莫里森爭取連任澳洲總理失敗，剛卸任的法國外長勒德里昂上周六稱感到高興。澳洲去年9月跟英美兩國組成印太地區安全同盟AUKUS，同時撕毁與法國簽訂的潛艇合約。勒德里昂當時批評澳洲在背後捅刀，又指美國背叛盟友。

（路透社/法新社/中央社/澳洲天空新聞）