拜登對金正恩說「Hello」 不憂慮朝鮮核試

【明報專訊】美國總統拜登昨晨在下榻的首爾酒店，被問及有沒有信息要向朝鮮領袖金正恩傳達，他答道：「你好（Hello）。就是這樣。」他又表示不擔心朝鮮可能核試，說：「我們已對朝鮮可能做的舉措，做好了準備。無論他們做什麼，我們都已思考過怎樣應對，我不擔心。」
拜登出發訪問亞洲前，美國情報便指朝鮮可能核試或再試射洲際導彈等作出挑釁。惟拜登的態度較前美總統特朗普淡然，他逗留韓國3天期間沒有訪問板門店非軍事區，也沒有強調威脅。拜登日前表示願提供新冠疫苗等援助朝鮮控疫，又表示倘金正恩展露誠意，願與之談判。有美國高官對路透表示，或因朝鮮忙於控疫，沒有回應美國。
朝鮮官媒朝中社昨報道，朝鮮單日新增「熱病」病例回落至18.6萬餘宗，增一人死亡，累計67宗死亡，致命率為0.003%，而整體痊癒率為78.107%。朝鮮曾稱美國維持敵對政策，包括軍演和制裁，談判提議不誠懇。
「感謝韓軍」 對朝釋信號
另外，拜登昨日轉飛日本前，在韓國烏山空軍基地會見美國和韓國軍人，並站在指揮中心的板門店大地圖前面，感謝韓軍「作為我們的後盾，一若我們照應你們」。分析認為是繼上周六美韓會聯合聲明表示因應「朝鮮不斷變化的威脅」將討論可能擴大聯合軍演之後，對朝鮮發出又一「韓美軍力緊扣」的信號。