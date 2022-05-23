拜登對金正恩說「Hello」 不憂慮朝鮮核試

拜登出發訪問亞洲前，美國情報便指朝鮮可能核試或再試射洲際導彈等作出挑釁。惟拜登的態度較前美總統特朗普淡然，他逗留韓國3天期間沒有訪問板門店非軍事區，也沒有強調威脅。拜登日前表示願提供新冠疫苗等援助朝鮮控疫，又表示倘金正恩展露誠意，願與之談判。有美國高官對路透表示，或因朝鮮忙於控疫，沒有回應美國。

朝鮮官媒朝中社昨報道，朝鮮單日新增「熱病」病例回落至18.6萬餘宗，增一人死亡，累計67宗死亡，致命率為0.003%，而整體痊癒率為78.107%。朝鮮曾稱美國維持敵對政策，包括軍演和制裁，談判提議不誠懇。

「感謝韓軍」 對朝釋信號

另外，拜登昨日轉飛日本前，在韓國烏山空軍基地會見美國和韓國軍人，並站在指揮中心的板門店大地圖前面，感謝韓軍「作為我們的後盾，一若我們照應你們」。分析認為是繼上周六美韓會聯合聲明表示因應「朝鮮不斷變化的威脅」將討論可能擴大聯合軍演之後，對朝鮮發出又一「韓美軍力緊扣」的信號。

（路透社/彭博社/法新社）