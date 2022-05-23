日美峰會 核保護傘、「印太經濟框架」矚目 制華意味濃 王毅：「印太戰略」必然失敗

共同社前天（21日）報道指出，「延伸威懾」是指擁核國家明示以「核保護傘」和常規戰力保護同盟國的意願，從而令敵方放棄攻擊念頭。多名日美消息於上周五（20日）向共同社透露，拜登有意在今日峰會上向岸田傳達美方「以包括核在內的所有戰力作威懾」的決心。

強化美日安保 「延伸威懾」抗中俄

共同社又指出，在俄羅斯總統普京「核威脅」背景下，岸田認為有必要與拜登一同展現重視「核保護傘」的姿態，以緩解日本國內不安。岸田將在主張「無核三原則」的同時，以「延伸威懾」為後盾，力爭維持與中俄的「力量平衡」。「核保護傘」與「延伸威懾」概念亦考慮到朝鮮有可能核試。

美國與日本1960年簽訂《美日安保條約》，第5條確認美國將在日本受到第三方攻擊時提供協防，是為兩國安保關係的基礎。1965年，時任美國總統詹森向到訪的日本首相佐藤榮作首次提及由美方提供「核保護傘」。6年後日本確立「不擁有、不生產、不引進」核武器的「無核三原則」。 2009年美日開始就「核保護傘」相關問題作定期磋商。

印太戰略經濟領域延伸框架出爐

峰會期間美方亦將啟動並公布尋求數碼貿易、強化供應鏈、清潔能源等共同規制的「印太經濟框架」（IPEF）詳情，消息披露除日、韓外，新西蘭、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓和泰國等多國亦已決定加入該倡議。

此外，日本、美國、澳洲、印度周二（24日）將在東京舉行「四方安全對話」（QUAD）峰會。《金融時報》昨引述美國官員透露，QUAD峰會上將披露一項被指針對中國在印太海域「非法捕魚」的海事倡議，將利用衛星技術，通過連接新加坡和印度的監測中心，建立一個從印度洋到南太平洋的非法捕撈追蹤系統，意味即使船舶關閉了用於追蹤船舶的應答器，各國仍能夠監控非法捕撈活動。

中國國務委員兼外長王毅昨與巴基斯坦外長比拉瓦爾會談後，被記者問及美國正力推「印太戰略」時，指「事實將證明，所謂印太戰略本質上就是一個製造分裂的戰略，就是一個煽動對抗的戰略，就是一個破壞和平的戰略，這個戰略不管做什麽包裝，最終必然是一個失敗的戰略」。

在拜登訪亞之際，美國航空母艦「林肯」號前天首度停靠日本橫須賀美國海軍基地。美國海軍表示，「林肯」號是作補給並讓艦上人員休息。基地發言人則向美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）表示事件「反映美日間同盟與承諾的力度」。

「林肯」號「末日專機」同赴日本

另外，有「末日專機」之稱、可在核戰爆發時充當空中指揮中心的美軍E-4B空中指揮機，上周四（19日）在拜登抵達韓國時飛抵日本沖繩嘉手納空軍基地。韓國《東亞日報》認為E-4B的行程今次獲罕有公開，是為警告朝鮮勿在拜登訪亞期間核試或試射洲際彈道導彈。

（共同社/金融時報/星條旗報/東亞日報/路透社/中國外交部網站）