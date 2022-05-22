英估計已折損三分一參戰兵力 俄研撤入伍年齡上限穩兵源

俄羅斯目前僅允許18至40歲俄國人及18至30歲外國人跟軍方簽訂首份參軍合約。杜馬現正研究的草案提到，「使用高精準武器、操作武器和軍備，就需要有非常專業的專家。而經驗表明，他們都落在40至45歲這年齡層」。杜馬又表示，法案會有助招募民間醫護、工程師和通訊專家等。西方國家估計俄羅斯在2月投放了約八成的主要地面部隊、即約15萬名士兵參與侵烏，英國上周估計俄羅斯至今已損失當中三分之一軍兵。

俄國防部：亞速鋼鐵廠最後烏軍已投降

美國前陸軍部隊駐歐洲司令霍奇斯（Ben Hodges）指俄羅斯顯然陷入困境：「這是不驚動本國人口下應對兵員短缺問題的新嘗試。」英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）專家沃特林（Jack Watling）亦稱俄軍要改善地面形勢，就必須穩住在烏克蘭的軍隊人員數目。

在俄軍侵烏重點攻擊目標的馬里烏波爾，當地烏軍僅餘的防守據點亞速鋼鐵廠到上周五亦正式陷落。俄國防部的聲明指已「完全解放」鋼鐵廠，又指過去數日有2439名烏軍投降。路透社昨日報道，俄軍開始向烏東頓巴斯地區推進，正尋求奪取盧甘斯克州餘下由烏克蘭控制的地方。

擬西部組建新部隊 回應芬蘭瑞典申入北約

另外，俄羅斯國防部長紹伊古前日跟軍方高層開會時表示，美國戰略轟炸機在歐洲上空飛行頻率增加了15倍，攜帶導彈系統的美軍艦經常進出波羅的海，而美國和北約又擴大在俄邊境附近的戰鬥訓練。他續指隨着芬蘭和瑞典申請加入北約，在此背景下，俄方西部軍區今年底前將組建12支部隊、提供現代武器和軍事裝備回應。

（法新社/路透社/衛報/中新社）

（俄軍侵烏）