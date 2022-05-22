《金融時報》：美官員指中國與基里巴斯洽談安全協議

報道引述多名官員稱，中國與基里巴斯的安全協議磋商已進入尾聲，且還至少與另一太平洋島國作類似商談，有關協議內容與上月跟所羅門群島簽署的協議大致相同。據3月外泄的中所協議草案，所羅門讓中國派遣軍警到該島國，允許中國軍艦在所羅門群島停靠，有專家還指協議容許中國在當地設立海軍基地，但中國一直否認。

基里巴斯否認 中國未回應

報道引述美國一名官員表示，中國留意基里巴斯一段時間，雙方斷斷續續洽談安全協議「不是幾個月，而是幾年」，北京計劃在各太平洋島國建立「戰略據點」。基里巴斯外交部長富恩（Michael Foon）否認政府「正與任何合作伙伴討論安全協議」。基里巴斯反對黨領袖蘭伯恩（Tessie Eria Lambourne）稱，不知道談判情况，但稱基里巴斯「是中國在太平洋地區戰略位置建立軍事存在計劃中的下一個目標」。

報道還指出，北京上周五已與太平洋島國瓦努阿圖達成協議，為盧甘維爾（Luganville）國際機場升級。美國國務院一名官員稱，美國對中國與包括基里巴斯在內的安全協議非常關注，並擔心中國正與湯加和瓦努阿圖協商，「中國似乎正在全球致力擴大他們可以以軍事或準軍事方式運作的地方，這令人擔憂」。

美國在冷戰後縮減太平洋地區參與，中國則提供大量援助、贈款和貸款，得到許多太平洋地區領袖歡迎。中國迄今已有包括斐濟等10個太平洋盟友，簽署了價值1萬億美元的「一帶一路」倡議。澳洲格里菲思大學太平洋問題專家凱恩（Tess Newton Cain）表示，所羅門群島的協議及與基里巴斯加強關係，反映了中國涉足太平洋新一頁的「高能量」，「這些關係非常新，且進展相當快」。

（金融時報/衛報）