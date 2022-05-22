美韓峰會同意加強軍演 應對朝鮮威脅

美允在韓部署「戰略資產」

拜登昨天午後抵達韓國總統府，與就職僅11天的尹錫悅舉行峰會。兩人會後發表共同聲明，表示鑑於朝鮮不斷變化的威脅，同意開始討論重啟和可能擴大在朝鮮半島及周邊地區舉行聯合軍演的範圍和規模。美國答應為韓國提供全方位的防禦能力，包括核武，在必要威懾朝鮮時，部署「戰略資產」。尹錫悅稱，戰略資產應該包括「與韓國過往只考慮核威懾保護傘不同」的戰機和導彈。

韓聯社報道，與前任文在寅政府任內發布的聯合聲明相比，尹錫悅與拜登這次對朝鮮表達的訊息更為嚴厲，在人權議題上「對朝鮮人權狀况表達深切憂心」，用詞較去年文拜會後聯合聲明中表示雙方「同意為改善朝鮮人權狀况合作」更為直接。對於核問題，這次聲明中明確表示，「這不只是對朝鮮半島，也是對其他亞洲地區及全世界和平安定的重大威脅」，並放入譴責朝鮮發射彈道導彈等去年聯合聲明中沒有的內容，明顯能看出韓國政權交接後的立場改變。尹錫悅昨日在記者會中提到，韓美雙方同意在絕對無法於安保上妥協的共同意識下，對朝鮮的強大遏制能力最為重要，拜登也保證維持韓美防衛與實質遏制力的承諾。

學者：宣示「強對強」對峙立場

慶南大學教授林乙出（譯音）接受韓媒Newsis訪問時表示，這次聯合聲明可看出韓美進一步強化既有對朝鮮的制裁、壓迫方針，「明確定下『先非核化，後補償』的核問題解法」，相當於正式宣示「強對強」的對峙立場。他警告，平壤當局不買帳、近期進行第7次核試或試射洲際導彈的可能性很大。

另外，兩國又認同維護印太自由開放、繁榮和平的重要，承諾通過印太經濟框架（IPEF）合作，深化參與數碼經濟、彈性供應鏈、潔淨能源等，促進可持續經濟增長。聯合聲明還呼籲維護台海和平穩定、南海航行自由，並反對中國領土擴張。美韓另協定建立戰略經濟和技術伙伴關係，加強經濟和能源安全合作。

（綜合報道）