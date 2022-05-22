阿爾巴尼斯出生貧困 捍免費醫療支持性小眾

阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）原以為父親在他出生前就逝世，但到青少年時期得知，母親其實是在歐洲旅行途中與一名已婚男子一起並懷了孕。30年後，他追查到生父的身分，並飛往意大利與他見面。阿爾巴尼斯自1996年起成為眾議員，此後工黨僅領導過政府5年，兩任工黨總理分別為陸克文（Kevin Rudd）和吉拉德（Julia Gillard）。他曾在陸克文首次擔任總理時，任職基建及運輸部長；陸克文在2013年再任總理時，阿爾巴尼斯短暫擔任副總理。同年陸克文因選舉失利辭任黨魁後，阿爾巴尼斯嘗試競逐該職。雖然他在基層黨員之間頗受歡迎，但對手肖頓（Bill Shorten）獲更多國會議員支持而成為黨魁。在肖頓經歷2次選舉失利後，阿爾巴尼斯到2019年最終成為黨魁。

本屬左傾 任黨魁後靠攏中間

阿爾巴尼斯以捍衛免費醫療體系而為人所知，亦支持性小眾群體權利，也擁護共和政體；他在黨內是左翼派系的主要領袖，但成為黨魁後立場往中間靠攏，包括不再力挺更積極的氣候政策，亦對中國和國家安全議題上採用較強硬言論。

曾遭對手批無實質治國藍圖

為避免重蹈2019年選舉工黨意外落敗的覆轍，阿爾巴尼斯今次競選採取「小目標」（small target） 運動，聚焦政府的新冠疫情應對，及2019至2020年間「黑色夏季」（Black Summer）山火。莫里森則批評他沒有實質治國藍圖，說：「他的政策是什麼？ 他對經濟有何計劃？他在國會內有一段很長時間，但我們對他有多了解？」阿爾巴尼斯競選時亦出現失誤情况，如忘記澳洲失業率和主要貸款利率。阿爾巴尼斯擔任黨魁的大部分時間，正好遇上新冠疫情。資深政治記者兼歷史學家華萊士（Chris Wallace）指，他將要彌補過去兩年無法訪問全國讓選民認識他的情况。

在當上黨魁的同一年，阿爾巴尼斯與結婚19年的妻子離異。去年他遇上一次車禍，遭另一輛車攔腰撞上，導致內傷和外傷。救援人員稱，當時只要撞擊位相差30厘米，他就必死無疑。

（法新社/中央社/BBC）

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