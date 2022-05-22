澳洲變天 工黨時隔9年再執政 小政黨、獨立候選人異軍突起 被指執政黨敗因之一

雖然選前最後民調顯示在野澳洲工黨些微領先，並在獨立及小黨候選人支持度在衝刺階段冒起下優勢收窄，但截至本港時間昨晚深夜，《澳洲人報》（The Australian）發布指，澳洲工黨（ALP）在國會眾議院151個議席中已取得73席，大幅領先聯盟黨的53席，雖然距離取得過半控制權尚缺3席，但將可與其他政黨或獨立議員組成執政聯盟。

阿爾巴尼斯昨晚在工黨祝捷會上表示，澳洲人投票表達改變意願，他希望上台後能團結國家：「我認為人們應當走在一起，尋求我們的共同利益，並以共同目的作展望。我認為人們已受夠分裂局面，他們希望一起成為一個國家，而我的目標是領導它。」他又表示， 其政府人員將會在周一宣誓就任，他亦會代表澳洲，在翌日飛往日本出席四方安全對話（QUAD）。

莫里森將辭任自由黨黨魁

尋求連任失敗的莫里森（Scott Morrison）說：「我今晚已經跟在野領袖、未來的總理阿爾巴尼斯談話，恭賀他勝選。」莫里森形容這是保守派政府「艱難的一晚」，又認為澳洲「正經歷巨變」，指國家彌補創傷和向前邁進至為重要。他又透露自己將辭任自由黨黨魁。

綠黨奪最少4席 財長下馬

澳洲市場調查公司Roy Morgan此前預測對兩大黨的直接支持度自1906年以來首次跌至40%以下，反映對其他小政黨和獨立候選人的支持急增。左翼澳洲綠黨（Australian Greens）取得最少4席，右翼的澳洲聯合黨（UAP）則因在新冠封城中主張「自由」而獲得一定支持。此外，墨爾本、悉尼和珀斯等大城市的富裕市郊有所謂「藍綠色」（teal）的親商界和主張環保獨立候選人冒起，亦影響選情，其中兒童神經學家瑞安（Monique Ryan）成功在維多利亞省庫揚（Kooyong）選區，奪下財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）的議席。

分析指工黨對華政策沒本質上差別

外界關注澳洲變天後堪培拉與北京的冰冷關係會否有變。工黨被指在選舉中刻意利用模糊措詞表述對華立場，以爭取華裔選民支持，莫里森此前一直將工黨及阿爾巴尼斯塑造成「親中」，2月時更曾指控工黨眾議院副領袖馬勒斯為外國勢力傀儡的「滿洲候選人」。澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）民意與外交政策研項目主任康思敏（Natasha Kassam）表示，工黨目前展現出其對華政策較此前只會有語氣上的分別：該黨指摘莫里森政府以分裂性話語展示對中國強硬，又稱對方利用塑造與華敵對謀取國內政治利益。外界普遍分析認為，工黨與聯盟黨的對華政策沒有本質上差別。工黨此前曾批評中國與所羅門群島達成安全協議，是自二戰以來「澳洲最失敗的太平洋外交政策」。

（澳洲人報/金融時報/衛報/彭博社/法新社）

（澳洲大選）