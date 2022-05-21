美研反艦導彈供烏 突破俄封鎖

美批俄以糧為武 俄駁受制裁

布林肯周四批評俄羅斯政府「似乎認為將食物用作武器，能完成入侵所做不到的事——擊垮烏國人民的鬥志」，又指烏克蘭民眾以至全球數百萬計人民的糧食供應實際上已被俄「挾持」。俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞（Vassily Nebenzia）否認指控，指烏國在其港口扣留外國船舶及在水中佈雷，說俄軍多次試圖為船舶開闢安全通道。俄羅斯國家安全委員會副主席、前總統梅德韋杰夫在Telegram中稱，其他國家一方面對俄實施「瘋狂」制裁，另一方面卻要求提供糧食，直言俄羅斯人不是蠢材。

路透社周四報道，白宮計劃向烏克蘭提供反艦導彈，助烏突破俄軍封鎖。美國3名官員及2名議員透露，華府正考慮向烏供應「魚叉」（Harpoon）和「海軍打擊導彈」（NSM）兩種強力的反艦導彈。

另外，美國繼續援烏，參議院周四大比數通過對烏近400億美元（約3120億港元）援助方案，涵蓋軍事、經濟及人道援助，是至今最大一筆對烏援助。路透社周四引述七大工業國組織（G7）財長及央行行長會議後的聲明報道，G7承諾在今年內向烏克蘭提供184億美元（約1435億港元）財政援助。

（路透社）

（俄軍侵烏）