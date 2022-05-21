拜登展開亞洲行 尋加強關係抗華 先參觀半導體廠房 被指減對華供應鏈依賴第一步

簽晶圓留念 寄寓「半導體聯盟」關係

拜登昨天下午飛抵京畿道烏山駐韓美軍基地，隨即出發往平澤，在韓國總統尹錫悅和三星電子副會長兼掌舵人李在鎔陪同下，參觀全球最大的半導體生產基地三星電子平澤園區。拜登和尹錫悅還在晶圓上簽名留念，寄寓了兩國未來的「半導體聯盟」關係。彭博社指出，拜登訪問三星工廠突顯了他重視與全球主要晶片製造國的半導體聯盟，試圖藉以解決拖累全球經濟的晶片短缺問題。去年因半導體短缺，影響了美國的汽車、廚房電器等商品供應，連帶加劇了通貨膨脹，令拜登民望受挫，遂使拜登政府增加專注美國國內製造業。

美國政府官員估計，晶片產量要到2023年初才可望達到滿意水平。而全球超過75%的晶片產自中韓台日。美國擔心中國大陸倘攻打台灣，可能會切斷美國用於軍事裝備和消費品的晶片供應。同樣，要是朝鮮行動令地區緊張情况升級，也可能衝擊韓國製造業。故此，拜登政府正推動國會通過的中國競爭法案當中，便包括撥款520億美元促進美國本土半導體研究與生產，冀以堵住美國過份仰賴海外供應的漏洞。拜登到訪的平澤園區，正是三星電子在美國得州奧斯汀附近興建的170億美元半導體工場藍本。該廠房預計於2024年下半年起投產。白宮國家安全顧問蘇利文稱那意味「供應鏈更具彈性」，「非常重要」。

料今宣布韓為IPEF創始成員

與之同時，尹錫悅政府除擬擴大美韓同盟，還決定參與拜登倡議的IPEF。拜登今日上午計劃前往國立顯忠院參拜，下午將到韓國總統辦公室，先與尹錫悅舉行峰會，稍後進行擴大會議。會談重點料將是共同應對朝鮮核計劃、經濟安全和區域合作， 包括宣布韓國作為IPEF創始成員。韓國《中央日報》引述韓國外交消息，韓國、日本、澳洲、新西蘭、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓和泰國都已決定參加IPEF。北京政府質疑IPEF的真正目的是孤立中國，製造地緣政治分裂。

雖然蘇利文昨在空軍一號上表示美國既與盟友溝通，亦與中國溝通，但他說拜登「將加強保護民主國家和自由社會之間的高科技生態系統，免受其他國家的掠奪」。

韓國西江大學國際關係教授金宰春（譯音）認為，拜登此行的主要目的，是加強亞洲盟友支持美國倡議的印太戰略，因為拜登政府真正關注的威脅是中國，關係美國利益的關鍵地區在印太。

（彭博社/共同社/今日美國報/中央社）