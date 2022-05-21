澳洲港人組織「澳港聯」（Australia-Hong Kong Link）發言人Jane Poon周三（18日）接受本報訪問，稱移民和對華政策是當地港人在大選中的關注點，唯受惠於去年「避風港」政策而到澳洲的香港移民多因未取得公民身分，無緣趕及在今次大選中投票。

莫里森政府去年推出針對香港人「避風港」政策，在新規下持有畢業生或臨時工作簽證的港人，在澳洲居留或持有簽證一定年期後，只需符合基本「通用條件」便可申請永久居留權。Jane Poon指首批受此政策影響的畢業生簽證持有港人今年3月才剛合資格申請永久居留，尚需至少1年方能成為澳洲公民並取得大選投票權，故無法投票。

Jane Poon表示，在澳港人因此相較經濟政策，更關注競選政黨對移民及對華政策的取向。她表示，港人可對澳洲移民政策的穩定性前景感「放心」，因其經國會立法程序確認，不會輕易被推翻或變更，另即使目前在民調中領先的工黨亦對新移民友善。對華政策方面，Jane Poon則認為無論哪個政黨上台執政，在目前中國廣泛經濟制裁澳洲及受民意影響下，都不會對北京軟弱。（SBS）

香港嶺大榮譽教授王耀宗：工黨對京滲透認識不深

今年3月移民布里斯班的香港嶺南大學政治系榮譽教授王耀宗周四（19日）接受本報訪問表示，早年已入籍澳洲的他認為，投票是「公民責任和權利」，故抵澳後便立刻登記成為選民，並已於周三提前投票。他表示，作決定時考慮了各政黨的移民和對華政策。

王耀宗表示以往在香港一直有投票，但到去年當局「完善選舉制度」後的首次立法會選舉就沒有投票。他表示，移民前亦已留意到澳洲今年會舉行大選，但剛到澳洲約2個月，對當地經濟情况及相關政黨政策並不太熟悉，投票時更留意澳洲各政黨的對港人及對華政策。王認為工黨對北京近年滲透澳洲政壇及社會認識不深，另滿意自由黨—國家黨執政聯盟在莫里森執政期間實施「避風港」政策，放寬合資格港人移民澳洲的程序。

王耀宗透露，他1990年代中於昆士蘭大學修讀博士學位期間已獲澳洲公民身分。2019年反修例運動與2020年港區國安法實施後感到香港政治及社會形勢有所改變，故去年從大學正式退休後就準備移民該國。（明報記者）

（澳洲大選）