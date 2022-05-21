澳洲今大選 朝野互指對華無力 外交罕成攻防議題 專家：澳政黨內鬥損華裔

工黨形勢佔優 勝選未穩陣

根據澳洲選委會所指，今屆大選有約1700萬人作選民登記，相當於適齡投票人口的96.3%。他們將要同時為參眾兩院投票，其中在決定總理人選的眾議院有151席，任何陣營須獲76席或以上才可組成多數派政府。選前自由黨-國家黨聯盟擁有76席，工黨只有69席，另有6席由獨立議員或小黨掌控。

眾議院投票採取排序投票制，選前Newspoll民調顯示，整體上工黨以約6個百分點領先自-國聯盟，但只計首選票的話，工黨的領先優勢只有大約3個百分點（38%對35%）。《衛報》引述分析指，工黨料須領前3.3個百分點，才能贏得76席。倘若沒有政黨贏得議會多數，則會出席懸峙議會（hung parliament）的局面，兩大陣營各自須找小黨或獨立政黨合作才能執政。

莫里森轟工黨阿爾巴尼斯親中

今屆大選跟以往不同的是，在中澳關係近年跌至冰點的背景下，澳洲朝野一直圍繞涉及中國的外交議題作選戰攻防。莫里森（Scott Morrison）此前一直批評工黨及其黨魁阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）「親中」，2月中旬更指控工黨眾議院副領袖馬勒斯為「滿洲候選人」（語出同名小說和電影，形容政治人物被外國勢力當成傀儡），引發爭議後被迫收回言論。莫里森隨後又稱阿爾巴尼斯獲「那些試圖脅迫澳洲的人」支持。阿爾巴尼斯形容相關評論是「無稽之談」，稱澳洲安全情報組織（ASIO）總監伯吉斯從未向他就工黨候選人提出任何擔憂。

這點在中國和所羅門群島達成安全協議的消息傳出後，更加升至高峰。工黨批評這是自二戰以來「澳洲最失敗的太平洋外交政策」，矛頭直指莫里森。莫里森則在上月底首場政黨領袖辯論反擊，質疑工黨將所羅門問題視作澳洲自身過錯，而不去承認中國正干預南太平洋地區；阿爾巴尼斯駁斥莫里森的指控是「粗暴詆譭」。

違外交跨黨派傳統 兩黨對華立場實大同小異

澳洲外交部前印太群常務次長莫德（Richard Maude）2月在評論網站The Interpreter的文章指出，澳洲在重大外交政策上向來有跨黨派立場的政治傳統，這點以兩大陣營大力支持澳洲與美國軍事同盟最為明顯；在對華政策上，工黨和自由-國家聯盟在政治管控雙邊關係上未必意見一致，但在大部分重大政策，例如保護5G網絡、應對外交干預以至是政府突然改為投資核動力潛艇，其實都站在一立場。

事實上，自-國聯盟與工黨的言語交鋒似乎更多是出於選舉政治的需要，而非真正分歧。悉尼科技大學轄下澳中關係研究所（ACRI）最新報告指，自-國聯盟與工黨在對華各議題上實際立場已近趨一致，分別只在於誰能更有效將相關政策付諸實行。工黨年前甚至比自由黨更反對與中國簽訂引渡協議，今年2月又曾指其對華計劃將優先提高澳洲軍事力量、外交能力和經濟彈性。

斯威本科技大學商學院教授費約翰（John Fitzgerald）向《華盛頓郵報》指出，莫里森的攻擊言論反而「正中北京下懷」，因為澳洲政黨相互指責「殘殺」下，只有中國才會從中受益。澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）中國問題專家、前駐華外交官康思敏（Natasha Kassam）表示，已看到很多澳洲華人放棄從政，因為他們感到被不公平對待或備受質疑，直言政界互指對方被中國收買，對澳洲社區和社會凝聚力造成破壞。

（綜合報道）

（澳洲大選）