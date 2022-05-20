話你知：「印太」代「亞太」 澳洲2013年首引

安倍晉三政府推動成氣候

「印太」意即結合印度洋和太平洋的地區，原為生物地理學術語，20世紀初開始被引入地緣政治學說，但要去到千禧年後在安倍晉三政府推動下才成氣候。

安倍政府有份促成日美澳印高官2007年5月首次舉行QUAD會談，同年8月訪印並在國會演說提出「兩洋交匯之處」是「自由和繁榮之弧」的說法，翌月QUAD成員國舉行海上軍演。安倍下台後，日本熱情減卻，澳洲2009年退出QUAD。

不過「印太」一詞漸入印度和澳洲官方論述。尤其是澳洲2013年在防衛白皮書以「印太」取代西方傳統所用的「亞太」（Asia Pacific），開創全球先河。部分美國戰略學者開始引入印太概念，但奧巴馬時代的官方論述仍用亞太。

安倍2012年回任日揆後重提印太戰略，先後提出「亞洲民主安全之鑽」（指QUAD四國）和「自由與開放的印太地區」概念。其中後者為特朗普政府接納，自此「印太」成為華府外交戰略的新關鍵詞至今。

（澳洲大選）