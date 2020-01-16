印太戰略要角 澳洲門口失守 QUAD與AUKUS聯美制華 中所協議吃悶棍

明報記者

華府自2017年起調整外交戰略，概念上以「印太」取代原有的「亞太」，作為應對中國挑戰的框架。原已凋蔽多時的「四方安全對話」（QUAD）機制因此重新啟動，參與國日本、印度和澳洲對美國的戰略重要性進一步突顯。到拜登上台後，印太戰略進一步發展，澳洲更一度成為新聞焦點——去年9月，澳洲與英國和美國建立全新的AUKUS同盟，象徵合作項目便是在英、美協助澳洲海軍建造核動力潛艇，為此堪培拉取消與法國的常規潛艇合約，引發外交風波。

分享高端軍事技術 強化制華

AUKUS的核潛艇計劃被認為大幅改寫印太地區的戰略環境，核動力潛艇的續航力遠勝常規潛艇（見地圖），到潛艇服役後，堪培拉將可長期部署可發射巡航導彈的戰力在中國周邊海域。核動力潛艇是美國國家安全秘寶，技術機密歷來只曾在1958年跟英國分享，據《悉尼先驅晨報》報道，澳洲過去40年來多次爭取核潛艇技術，但皆被美國海軍反對而無緣，直至美國如今重視印太戰略，才獲得拜登政府幾經衡量後開綠燈。報道指協議其一好處是有助美國威懾中國在印太地區的擴張。

到上月，AUKUS軍事合作再擴展到高超音速導彈及其反制武器的研發，以回應俄羅斯在侵烏戰爭使用高超音速導彈，以及中國被指曾測試這類型的武器。據報美國和澳洲其實早已展開相關合作，這次是新加入的是英國。

以上發展進一步增強澳洲在印太局勢的角色，中國一直對上述合作框架抱持強烈反對態度，中澳關係也因此未見好轉。到3月底傳出中國跟南太平洋島國所羅門群島達成《中所雙邊安全合作框架協議》後，情况進一步惡化。協議容許中國軍艦停泊使用所羅門港口，以及北京可在所羅門政府邀請下派遣安全人員到當地協助處理社會動亂，這引起澳洲的安全憂慮。即使澳洲以至美國強烈反對，中所仍在上月中旬正式簽署協議。

中所協議暴露澳洲失敗

所羅門群島僅距離澳洲東北部沿岸約2000公里，分析指中國軍艦可停泊在家門口不遠，勢令澳洲感到不安，而中所協議若進一步發展成中方在所羅門建立太平洋地區首個海外軍事基地，對堪培拉而言更將是「最壞恐懼」。

中所協議暴露了澳洲在處理跟太平洋鄰國關係的失敗。早在2019年，澳洲戰略學者懷特（Hugh White）便在《澳洲外交事務》期刊撰文，坦言澳洲人從來沒有認真關注地理上最接近的太平洋鄰國，唯一吸引堪培拉重視的是戰略重要性，當時他已警告，倘若有潛在敵意的大國可在鄰近澳洲海岸的基地運作，澳洲遠離全球衝突戰場的安全優勢就會蕩然無存——其文章的主要談論對象便是中國。

「後院」思維惹弱鄰反彈

在中所協議曝光後，澳洲戰略及國際關係學界隨即熱議如何修補國家的太平洋政策，但問題是澳洲視南太平洋地區為其勢力範圍的習慣會否適得其反——所羅門群島總理本月初便批評堪培拉，指以「後院」來形容太平洋島國實屬冒犯，反斥澳洲簽署AUKUS協議時也未曾預先告知太平洋國家。

（澳洲大選）