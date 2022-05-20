食品能源價升 1/4英人縮食抗通脹

依賴食物銀行援助者增

當地民眾最近深切感受生活成本上升的影響。62歲的士司機珀西（Gerald Pursey）表示，每次從超市購物後都發現價格愈來愈高，而油價從去年8月至今已增加近三成。總部設於倫敦的慈善組織Turn2Us表示，他們的求助熱線過去一年接到逾10萬個求助電話。民眾面對的主要問題是取得政府福利，和購買基本日用品如雪櫃及支付家庭帳單等經濟援助。

民調機構Ipsos周一（16日）發表民調，指約四分之一英國民眾因生活成本上升而減少用餐次數，在低收入人士之中，更是每3人就有一人這樣做；改變光顧的超市以找售價更低的產品，及減少駕車的民眾各有44%。

英國的通脹率是七大工業國（G7）之中最高。《衛報》周三指原因包括當地油氣價格在疫情封城後上升，而俄軍侵烏進一步推高價格。此外，疫情影響、中國清零政策推高貨運價格及延誤，以及英國企業面對額外脫歐成本，都加劇當地通脹。

（法新社/衛報）