烏俄糧食化肥出口受限 聯國警告大饑荒

「糧食不安全」人口倍增

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在紐約一場關於全球糧食安全的聯合國重要會議上表示，短短兩年內，面對嚴重糧食不安全（food insecurity）的人數增加了一倍，從疫情前的1.35億增加到目前的2.76億。他補充說，50多萬人生活在饑荒狀態，自2016年以來，人數增加了逾500%。他說，「現在俄烏衝突正在放大和加劇氣候變化、新冠疫情和不平等因素……它有可能使數以千萬計的人陷入糧食不安全的邊緣，然後變成營養不良、大規模飢餓甚至饑荒，這場危機可能會持續數年。」

俄羅斯和烏克蘭的小麥生產佔全球供應量30%。俄軍侵烏以及國際對俄羅斯的經濟制裁擾亂了兩國肥料、小麥等商品供應，推高食品和燃料價格，在發展中國家尤其如此。

古特雷斯表示正與俄羅斯、烏克蘭、土耳其、美國、歐盟等國「緊密接觸」，希望能達成協議，讓現時存放在烏克蘭各港口內的糧食出口，也確保俄羅斯生產的糧食及肥料不受限制地輸往世界各地的市場。

世銀追加千億促進生產

另外，世銀（World Bank）周三宣布追加120億美元促進糧食與肥料生產，連同此前宣布為處理非洲、中東、東歐、中亞、南亞糧食和營養安全問題提供的187億美元（1459億港元）資金，未來15個月共將提供300億美元（2340億港元）資金。

（法新社/路透社）