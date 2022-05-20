開源節能 歐盟投資萬億戒俄能源 環保人士憂短期增用煤 拖慢綠色新政

歐盟尋求今年將俄羅斯天然氣進口減少三分之一，到2027年將完全停止進口俄羅斯天然氣。歐盟委員會主席馮德萊恩周三在聲明表示，REPowerEU方案將幫助歐盟節省更多能源，加速逐步淘汰化石燃料，啟動新投資將是促進「歐洲綠色新政」（European Green Deal）的加速器。

歐盟原本定下2050年實現碳中和的目標，不過俄國攻打烏克蘭，引發歐美與俄新一輪矛盾，凸顯了歐盟倚賴俄羅斯石油、天然氣所存在的政經危機，使歐洲決心加快推動綠色能源。據2021年數據，歐盟所需的45%煤炭、25%石油及45%天然氣，均由俄羅斯進口。

REPowerEU計劃「四大支柱」

REPowerEU以節能、用別的化石燃料取代俄國天然氣、促進綠色能源、投資輸油管與液化天然氣接收站等基建，為計劃的「四大支柱」。其一，歐盟委員會希望通過立法，要求新建住宅樓宇有安裝太陽能板義務，以及通過簡化批出再生能源項目許可等，到2030年將可再生能源在歐盟能源消費中的比重從40%提高至45%。

此外，歐盟打算改由美國、埃及、以色列和海灣國家等其他能源供應國購入天然氣，與之同時為市場提供生物甲烷與氫能再生能源。歐盟希望到2030年，能較2020年的能源消耗水平節能13%，高於目前所定的節能9％目標。

不過，歐盟需延長使用煤電和核電站以達目標。估計未來10年內，歐盟因減用俄能源，每年煤用量將比原預期多5%。環保人士質疑新項目將延長歐盟對碳排放能源的依賴，助長全球暖化等。歐洲地球之友的反化石燃料社運人士羅布（Eilidh Robb）說：「REPowerEU在可再生解決方案方面取得了有用和必要的進展，但它同時實現了近50個化石燃料基礎設施項目和擴建。總體而言，這些計劃就是以另一個骯髒依賴取代一個骯髒的依賴，浪費我們已沒餘裕的時間。」歐盟氣候政策負責人蒂默曼斯（Frans Timmermans）回應說：「我們別無選擇。」

普京警告成本飈「經濟自殺」

歐盟預計到2027年需額外投資2100億歐元，到2030年總投資將達3000億歐元。不過這些計劃的大部分內容，須得到歐盟各成員國政府和歐洲議會的批准才能立為法律。

俄總統普京早前警告，歐盟國家停止入口俄能源，將成為全球能源成本最高的地區，無異「經濟自殺」。

（路透社/金融時報/Politico）