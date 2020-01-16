相隔逾半世紀 美國會辦UFO聽證會

國防情報官員穆特里（Ronald Moultrie）、布雷（Scott Bray）周二出席眾議院情報委員會反恐、反情報和反擴散小組委員會作證，是美國半個世紀以來首場有關UFO事件的公開聽證會。美國政府11個月前發表報告說，自2004年以來美軍飛行員觀察到140多宗「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena, UAP）事件，但美國海軍情報局副局長布雷表示，新成立的國防部任務小組在報告發表後收到的官方不明空中現象數量，大幅增加到400次。

軍方公開未解片段

布雷在會上播出兩段片段，其中一段顯示一個金屬球狀物極高速飛過戰機右方，但他表示未能解釋片段內容。他表示，國防和情報分析員雖未排除UFO來自外太空的可能，但任務小組至今沒找到物質、也沒偵測到足以顯示這有任何地球以外源頭的證據。

國防部主管情報與安全事務的副部長穆特里則說，「政府有部門負責尋找外星生命。如果真的發現外星生命，我們的目的不是掩蓋，而是試圖從防禦的角度來認知這些事物」。

美國空軍1969年結束沒有定論、代號「藍皮書計劃」（Project Blue Book）的UFO調查計劃之後，國會就再沒就這類議題召開過公開聽證會。

（法新社/路透社/中央社/衛報）