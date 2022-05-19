美起訴賭場大亨永利 要求登記中國代理人

指應北京要求 游說驅逐中國商人

美國司法部的聲明稱，永利最少在2017年6月至8月，向特朗普及其政府官員傳達北京要求取消一名2014年離開中國，其後被中方當局控以貪污，並在美國尋求政治庇護華商的簽證，又或是驅逐那人出境。聲明稱永利是在時任中國公安部副部長孫力軍要求下採取相關行動。此外，永利被指曾向特朗普及白宮和國家安全委員會高級官員，轉達孫和中方官員安排會面的要求。美國司法部稱永利應北京要求行事，是為保在澳門的生意利益。

現年80歲的永利事發時是在澳門有業務永利度假村的行政總裁，後於2018年初因性醜聞辭職。《福布斯》網站稱，聲明所指尋求庇護的中國商人是郭文貴。郭文貴自2015年起在美國生活，屢「爆料」聲稱揭露中國權貴醜聞。

中國2017年4月證實要求國際刑警組織（ICPO）對郭文貴發出「紅色通報」。

《華爾街日報》同年曾引述消息報道，特朗普一度有意驅逐郭，但其顧問游說他指留郭在美能用作對抗中國的籌碼。

美國司法部向哥倫比亞特區法院入稟，聲明指事件是美國逾30年來首宗引用《外國代理人登記法》（FARA）控訴的民事訴訟，尋求判決澄清永利有需要在FARA下，作外國代理人登記。

永利透過代表律師否認指控，並將抗辯。美國司法部曾於2018年、去年及今年4月，三度建議永利主動登記成為中國代理人，但皆遭拒絕。

北京斥渲染「中國威脅論」

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會指美方相關舉動純屬捕風捉影，刻意渲染「中國威脅論」。

（路透社/法新社/福布斯/新浪網）