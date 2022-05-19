拜登亞洲行未出發 王毅先斥抗中論調

共同社：日美聯合聲明提台海穩定

共同社周二引述日本政府消息表示，岸田文雄將與拜登發表聯合聲明確認加強合作，以維護台灣海峽穩定。日經亞洲報道，日美雙方正協調共同聲明的用字。雙方聯合聲明除重申去年維護台海和平穩定，以及在該地區「威懾的重要性」外，今次將新增就中國損害區內穩定的行動作「威懾」，並在有需要時合作應對。聲明亦將強調「將不容許以武力改變現狀」，換言之不會容許大陸武統台灣。兩國亦將承諾日本自衛隊與美軍在包括行動方面加強合作，以備台灣萬一發生突發事件。消息又指，岸田認為中國長遠會取代俄羅斯成為安全威脅，因此尋求加強日美同盟關係。

另外，日本和韓國將昨均表明，有意在拜登訪亞期間，宣布加入或參與美國倡導的「印太經濟框架」（IPEF）。拜登預計本周五至周日訪韓，之後前往日本，下周一與日本首相岸田文雄舉行峰會，並於周二宣布成立IPEF。日本內閣官房長官松野博一周三表示，日本正積極考慮加入該框架，合力創造印太區內「理想」經濟秩序，但不會就此改變尋求美國返回《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP）的立場。韓總統辦公室昨亦表示，韓方有意在本周六舉行的韓美峰會上，向美方積極表達支持和加入IPEF的意願，總統尹錫悅亦計劃在下周二日本宣布加入IPEF時，以視訊方式參與。IPEF詳細內容有待拜登訪日期間正式公布。

（共同社/日經亞洲/中央社）