拜登亞洲行未出發 王毅先斥抗中論調

【明報專訊】美國總統拜登計劃於本周五至下周二（20日至24日）先後訪問韓國與日本，是其去年1月上任後首次亞洲之旅。對於有媒體報道拜登此行將涉及拉攏盟友合作制華，中國外長兼國務委員王毅昨與日本外相林芳正視像會晤時指美國領導人尚未就訪問出發，所謂日美聯手抗中的論調已甚囂塵上，他敦促日美雙邊合作不應挑動陣營對抗和損害中方主權、安全及發展利益，呼籲日本「不要為他人火中取栗」。
共同社：日美聯合聲明提台海穩定
共同社周二引述日本政府消息表示，岸田文雄將與拜登發表聯合聲明確認加強合作，以維護台灣海峽穩定。日經亞洲報道，日美雙方正協調共同聲明的用字。雙方聯合聲明除重申去年維護台海和平穩定，以及在該地區「威懾的重要性」外，今次將新增就中國損害區內穩定的行動作「威懾」，並在有需要時合作應對。聲明亦將強調「將不容許以武力改變現狀」，換言之不會容許大陸武統台灣。兩國亦將承諾日本自衛隊與美軍在包括行動方面加強合作，以備台灣萬一發生突發事件。消息又指，岸田認為中國長遠會取代俄羅斯成為安全威脅，因此尋求加強日美同盟關係。
另外，日本和韓國將昨均表明，有意在拜登訪亞期間，宣布加入或參與美國倡導的「印太經濟框架」（IPEF）。拜登預計本周五至周日訪韓，之後前往日本，下周一與日本首相岸田文雄舉行峰會，並於周二宣布成立IPEF。日本內閣官房長官松野博一周三表示，日本正積極考慮加入該框架，合力創造印太區內「理想」經濟秩序，但不會就此改變尋求美國返回《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP）的立場。韓總統辦公室昨亦表示，韓方有意在本周六舉行的韓美峰會上，向美方積極表達支持和加入IPEF的意願，總統尹錫悅亦計劃在下周二日本宣布加入IPEF時，以視訊方式參與。IPEF詳細內容有待拜登訪日期間正式公布。