烏讚亞速殘兵「戰狼300」 俄視「納粹罪犯」

21歲俄兵認殺烏平民

俄羅斯國防部昨表示，過去24小時再有694名亞速鋼鐵廠烏軍投降，自周一以來共有959人投降，其中80人受傷，並稱需要接受治療的傷兵被送到俄羅斯控制的新亞速斯克（Novoazovsk）的醫院。烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周二讚揚這群抵抗到最後的士兵，稱他們挫敗俄軍奪取烏東的計劃，引開了大量敵軍，改變了這場戰爭的進程，「這83天馬里烏波爾保衛戰將作為21世紀的溫泉關（Thermopylae）戰役載入史冊」。溫泉關戰役是西方歷史上一次重要戰役，公元前480年，希臘的斯巴達國王列奧尼達一世率領近300名斯巴達戰士於溫泉關抵抗波斯軍隊，成功拖延進攻，但因寡不敵眾，最終所有斯巴達戰士陣亡。相關事蹟成為荷李活電影《戰狼300》的故事原型。

不過投降的亞速鋼鐵廠烏軍現落入俄羅斯手中，其中不少是亞速營士兵。亞速營因其極右背景，一直被俄方指控為新納粹、法西斯主義者。縱使烏克蘭官員稱待傷兵情况穩定後，會用俄軍戰俘換回烏軍。但俄羅斯駐聯合國副大使波利揚斯基（Dmitry Polyansky）否認有這項協議，稱亞速鋼鐵廠的士兵是「無條件投降」。

俄官員：或遭審訊處決

俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯一個委員會計劃審問這些守軍，以調查「烏克蘭政權在東南部針對平民所犯罪行」。俄羅斯杜馬（下議院）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）周二稱，這些「納粹罪犯」不應當作交換戰俘對象。俄羅斯有官員表示，這些士兵可能會被審訊甚至處決。克宮聲稱，俄總統普京已保證會按國際公約對待這批戰俘，但有亞速鋼鐵廠烏軍的家人感到憂心，兄長曾在該廠內的女子安娜（Anna）說：「很多人擔心這些戰士會受到怎樣的對待，以及他們能否生存到交換戰俘。」

（衛報/BBC/華盛頓郵報）