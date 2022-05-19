北約擴張禍福難料 芬俄邊界恐成防守負累

強兵銳武 北約對俄優勢增

從軍事角度看，芬蘭與瑞典若加盟北約勢將提升北約的軍事能力。雖然芬蘭國防軍只有1.3萬名職業軍人，但這個擁有550萬人口的國家擁有90萬名預備役軍人，聲稱戰時能動員28萬名士兵。根據全球軍力排名權威媒體「全球火力」網（Global Firepower），如果芬蘭和瑞典加入北約，北約總兵力將增至357萬，但若將預備役兵力也包括在內，人數可增至近450萬。根據倫敦國際戰略研究所（IISS）估算，俄羅斯總兵力約90萬人；俄另有約200萬後備役人員。

美國《外交事務》雜誌上月一篇文章指出，芬蘭的「龐大的預備役兵力、防守芬俄邊界的經驗、一流的軍事情報」，以及瑞典的精銳海軍，對北約來說都是優勢。美國陸軍部隊駐歐洲司令霍奇斯（Ben Hodges）認為：「瑞典和芬蘭若加入北約將意義重大——這是一個非常積極的發展。兩國的軍隊都非常優秀、能力強而且非常現代化，並擁有卓越的動員系統。」

芬蘭和瑞典認為，加入北約可讓北歐、波羅的海區域更加安全。有意見認為，芬蘭與俄羅斯有長達1300公里接壤邊境，一旦芬蘭加入北約，意味北約和俄羅斯的共同邊界就將延長一倍，勢必讓俄羅斯防務負擔倍增。

不過，對於北約來說，擴張可能帶來安全困境（security dilemma）而非安全方案（security solution），俄因北約擴張而發出的核威脅，針對的不只是瑞芬兩國，而是整個北約。另外，一旦和俄羅斯正面交鋒，芬俄逾千公里邊界恐不易防守。美國智庫卡內基國際和平基金會高級研究員奇佛維斯（Christopher S. Chivvis）指出，一旦瑞典和芬蘭自身難保，芬俄邊界勢為北約增添一大缺口。

（The Week/新聞周刊/華盛頓郵報）