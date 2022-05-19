芬蘭瑞典申入北約 歐洲安全架構巨變 俄未即時激烈反應 兩國領袖今晤拜登

把握歷史時刻 北約歡迎兩國加入

兩國的申請書皆放在帶有國旗圖案的白色文件夾內。斯托爾滕貝格說：「這是我們必須把握的歷史時刻。我熱烈歡迎芬蘭與瑞典申請加入北約。你們是我們最緊密的伙伴，你們成為北約成員國後，將強化我們的共同安全。」

瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）17日與到訪的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）召開聯合記者會。尼尼斯托說兩國現在共同提出申請加入北約，代表民主的勝利。安德松則認為，兩國共同加入北約，不但會增強北約的防禦能力，也讓北歐、波羅的海區域更加安全。

俄軍侵烏促使芬蘭和瑞典放棄軍事不結盟立場，申請加入北約。若兩國申請獲批，將是北約數十年來最值得關注的一次擴張，亦令北約與俄羅斯接壤邊界長度增加一倍。

有信心說服土耳其改變反對立場

土耳其表示反對讓芬蘭和瑞典加入北約，指兩國包庇反土耳其政府的武裝恐怖組織。不過，瑞、芬及其他北約成員國對最終能說服土耳其改變主意抱樂觀態度。斯托爾滕貝格說：「所有成員國的安全利益都會顧及。我們一致同意我們必須團結一致，我們一致同意必須把握這歷史時刻。」他說，北約決心解決所有問題並快速作出結論，說其他成員國強烈支持芬蘭和瑞典加入。

芬蘭和瑞典遞交申請書後，北約成員國大使周三開會，將決定啟動入會程序。如果一切按計劃實行，瑞典和芬蘭的入會議定書約可在數周內簽署。30個成員國的國會將對入會議定書展開審批，一般需時8至12個月，一俟所有成員國批准後，兩國將正式成為北約成員。由於俄羅斯的威脅籠罩波羅的海國家，北約希望加快批准程序。

審批申請期間，多個成員國（尤其是英國）已表示願向兩國提供安全保證。斯托爾滕貝格說，北約正警惕波羅的海地區的情況，必要時會應變。

俄退出波羅的海國家理事會

芬蘭和瑞典表示有意加入北約之初，俄曾威脅採取「軍事技術」措施報復及將核武器部署在俄芬邊境及俄國飛地加里寧格勒。然而隨着兩國政府近日先後正式表態及交申請表，俄方未見激烈反應；俄總統普京周一曾表示俄羅斯不會因為芬蘭或瑞典加入北約而與兩國產生「問題」，因這不會對俄構成直接威脅，不過他表示，如果兩國的加入導致北約的軍事設施不斷擴大，俄方將作必要回應。俄方在芬蘭正式申請加入北約前夕，驅逐兩名芬蘭駐俄大使館職員以報復芬蘭上月驅逐兩名俄羅斯外交官。俄周二又宣布退出地區協調組織「波羅的海國家理事會」，指該組織正在變成反俄政策的工具。

（路透社/法新社/衛報/中央社）