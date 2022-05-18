南加州教堂槍案 台總統府譴責暴力 華裔槍手疑仇台、反台獨施襲

醫生阻行兇被殺 教友合力制服

事發的「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church）當時由「爾灣台灣基督長老教會」租借，正舉行教友午餐活動，約有40人在場。中央社引述在場教友稱，疑犯早上進入時，負責接待的教友因見他生面口，請他先填寫個人資料，他卻稱已來過兩三次，拒絕填寫。之後疑犯跟着做禮拜，直到中午吃飯時間時，有部分教友見他用鐵鏈鎖起出入口，又試圖用超能膠破壞門鎖，之後試圖進一步用釘封門，當有教友走近查詢時更被他推開，斥「不關你的事」。疑犯後來開槍，52歲醫生鄭達志（John Cheng）衝前試圖制止，中槍身亡。就在疑犯補充子彈時，前主任牧師張宣信趁機拿起椅子打他，其他教友一擁而上將槍手制服。鄭達志並非教友，事發時正陪同90多歲母親上教會。鄭身後留下妻子和兩名十多歲孩子。

鄰居稱68歲疑犯「友善」 妻賣樓回台

奧蘭治縣（Orange County，又譯橙縣）警長巴恩斯（Donald Barnes）在記者會表示，疑犯周文偉為華裔美國公民，曾當警衛，父母在國共內戰後期從大陸移居台灣。周長年在美國居住，疑在年輕時在台灣生活時受過不好待遇。中央社引述台灣駐洛杉磯辦事處長黃敏境表示，周文偉應是1953年在台灣出生。

台灣外省人第二代 疑早年不快經歷

周文偉的前鄰居表示，周為人友善，據悉超過5年前周曾被一名租客襲擊導致頭部和身體多處嚴重受傷，近期其精神狀態轉差，去年夏天曾有子彈從周的屋內射入該鄰居住所，幸無人受傷。該鄰居又說，據悉去年10月周所住的單位以約50萬美元（390萬港元）售出，之後妻子和兩名孩子中的其中一名拿了錢移居台灣，而周亦於今年2月搬走。《拉斯維加斯評論報》報道，從內華達州克拉克縣的財產申報資料得知，周文偉曾於2011年和一名女子共同購買一幢四連公寓（four-plex），2018年該女子成為公寓唯一擁有人，並於去年10月出售。

警方稱，相信周文偉的作案動機是「對中國大陸和台灣之間的政治緊張局勢」感到憤怒不滿。巴恩斯說，從周的車內發現的字條，顯示周不認同「台灣是獨立於中國的國家」，又顯示他對台灣人的憎恨。

促統會撇關係：初不請自到後非會員

對於有報道指周文偉是反獨促統團體「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」理事，該會會長顧雅文昨撇清雙方關係，強調該會2019年4月成立時，周文偉是「不請自到」，「因為周文偉是前台灣南科大教授……而我們歡迎任何支持中國和平統一的人，當然也包括周文偉參加我們活動，所以我們就給了他發言的機會」。顧稱和周談過兩次話，覺得他思想太偏激，故和他保持距離，自2019年下半年後，周沒再參加該會活動亦不再是成員。台灣國立屏東科技大學昨確認，周曾於1994年任該校前身屏東技術學院生活應用科學系講師，後因病假未復職不獲續聘。

周文偉被控一項謀殺罪和5項殺人未遂罪，保釋金為100萬美元（約780萬港元），預計周二上庭。聯邦調查局（FBI）表示，已對該案展開聯邦層級的仇恨犯罪調查。

（中央社/奧蘭治縣紀事報/紐約時報/衛報）