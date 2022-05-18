南加州教堂槍案 台總統府譴責暴力 華裔槍手疑仇台、反台獨施襲

【明報專訊】美國南加州奧蘭治縣周日（15日）發生一宗涉及台灣人教會的槍擊案造成1死5傷，當地警方周一表示，疑犯是68歲台灣移民周文偉（David Wenwei Chou，圖）。警方初步調查後相信，疑犯是「出於政治動機」、仇恨台灣人而行兇。台灣的總統府昨天嚴正譴責任何形式的暴力行為。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨指摘台灣個別媒體圖謀利用不幸的槍擊事件造謠「做政治文章」，但未指明相關內容。
醫生阻行兇被殺 教友合力制服
事發的「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church）當時由「爾灣台灣基督長老教會」租借，正舉行教友午餐活動，約有40人在場。中央社引述在場教友稱，疑犯早上進入時，負責接待的教友因見他生面口，請他先填寫個人資料，他卻稱已來過兩三次，拒絕填寫。之後疑犯跟着做禮拜，直到中午吃飯時間時，有部分教友見他用鐵鏈鎖起出入口，又試圖用超能膠破壞門鎖，之後試圖進一步用釘封門，當有教友走近查詢時更被他推開，斥「不關你的事」。疑犯後來開槍，52歲醫生鄭達志（John Cheng）衝前試圖制止，中槍身亡。就在疑犯補充子彈時，前主任牧師張宣信趁機拿起椅子打他，其他教友一擁而上將槍手制服。鄭達志並非教友，事發時正陪同90多歲母親上教會。鄭身後留下妻子和兩名十多歲孩子。
鄰居稱68歲疑犯「友善」 妻賣樓回台
奧蘭治縣（Orange County，又譯橙縣）警長巴恩斯（Donald Barnes）在記者會表示，疑犯周文偉為華裔美國公民，曾當警衛，父母在國共內戰後期從大陸移居台灣。周長年在美國居住，疑在年輕時在台灣生活時受過不好待遇。中央社引述台灣駐洛杉磯辦事處長黃敏境表示，周文偉應是1953年在台灣出生。
台灣外省人第二代 疑早年不快經歷
周文偉的前鄰居表示，周為人友善，據悉超過5年前周曾被一名租客襲擊導致頭部和身體多處嚴重受傷，近期其精神狀態轉差，去年夏天曾有子彈從周的屋內射入該鄰居住所，幸無人受傷。該鄰居又說，據悉去年10月周所住的單位以約50萬美元（390萬港元）售出，之後妻子和兩名孩子中的其中一名拿了錢移居台灣，而周亦於今年2月搬走。《拉斯維加斯評論報》報道，從內華達州克拉克縣的財產申報資料得知，周文偉曾於2011年和一名女子共同購買一幢四連公寓（four-plex），2018年該女子成為公寓唯一擁有人，並於去年10月出售。
警方稱，相信周文偉的作案動機是「對中國大陸和台灣之間的政治緊張局勢」感到憤怒不滿。巴恩斯說，從周的車內發現的字條，顯示周不認同「台灣是獨立於中國的國家」，又顯示他對台灣人的憎恨。
促統會撇關係：初不請自到後非會員
對於有報道指周文偉是反獨促統團體「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」理事，該會會長顧雅文昨撇清雙方關係，強調該會2019年4月成立時，周文偉是「不請自到」，「因為周文偉是前台灣南科大教授……而我們歡迎任何支持中國和平統一的人，當然也包括周文偉參加我們活動，所以我們就給了他發言的機會」。顧稱和周談過兩次話，覺得他思想太偏激，故和他保持距離，自2019年下半年後，周沒再參加該會活動亦不再是成員。台灣國立屏東科技大學昨確認，周曾於1994年任該校前身屏東技術學院生活應用科學系講師，後因病假未復職不獲續聘。
周文偉被控一項謀殺罪和5項殺人未遂罪，保釋金為100萬美元（約780萬港元），預計周二上庭。聯邦調查局（FBI）表示，已對該案展開聯邦層級的仇恨犯罪調查。
（中央社/奧蘭治縣紀事報/紐約時報/衛報）