時隔30年 法國再誕女總理

上月剛連任的馬克龍一直尋找一名具有環保及社會政策資歷的總理，以表明他已聆聽選民在大選中的不滿心聲。他之前曾表明，新總理的理想人選是女性，屬於左翼陣營，且須有環保資歷，博爾內正符合多項條件。出身工程師的她，在馬克龍首個任期擔任過運輸部長、環境部與勞工部長，獲馬克龍信任。在擔任勞工部長期間，她監督了與工會的談判，任內法國失業率降至15年來的最低水平，青年失業率降至40年來最低。馬克龍正着手推行新社會改革方案，其中包括提高退休年齡，可能引發抗議，博爾內被視為能幹的技術官僚，能與工會謹慎談判，助馬克龍推行改革。

博爾內在周一的就職演說中，鼓勵法國女性追尋自己的夢想，她又呼籲對氣候和生態挑戰作出「更快且更強大」的回應。博爾內是繼克勒松（Édith Cresson）之後第二位法國女總理，克勒松在密特朗任總統期間擔任總理。

（法新社/路透社/中央社）